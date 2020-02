Itt az európai autógyártó, amelyik állítja, gond nélkül teljesíti Brüsszel szigorú előírásait

A Peugeot állítja, annak köszönhetően, hogy évek óta tudatosan csökkenti flottaszintű emisszióját, képes lesz teljesíteni azokat az egyre szigorodó európai károsanyag-kibocsátási előírásokat, amelyeket megkövetelnek a francia autógyártótól is. Erre nagy szüksége is van a márkának, ugyanis azok a szereplők, akik nem érik el a kitűzött célokat, jelentős büntetésekre számíthatnak.

Jövőre 95, öt év múlva 81, az évtized végére pedig 59 g/km-ben határozta meg az Európai Unió azt a széndioxid-kibocsátási határértéket, amelyet az európai autópiaci szereplőinek teljesíteni kell flottaszinten. Amennyiben egy autógyártó Európában eladott járműveinek súlyozott átlagos szén-dioxid-kibocsátása meghaladja ezt az értéket, rendkívül magas bírságokra számíthat.

Korábbi anyagunkban mi is részletesen foglalkoztunk azzal, hogy mekkora mértékű bírságok fenyegetik az egyes autógyártókat, köztük a PSA csoport, abban az esetben, ha nem lesz képes érdemben lefaragni a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátását. Ebből az anyagból többek között az is kiderült, hogy a vezető európai autógyártók közül a franciák voltak a legnehezebb helyzetben még 2019 áprilisában, ugyanis a 2018-as értékesítési számaik és az akkori flotta-összetételük alapján a feltételezett bírság összege meghaladta volna az adott évi adózás előtti eredményük összegét.

Fontos azt is hozzátenni, hogy a fent említett határértékek csupán irányszámok: valójában minden márkára más és más konkrét limit vonatkozik, mégpedig az Európában forgalmazott típusaik átlagos menetkész tömegétől függően. Minél könnyebb autókat gyárt egy cég, annál szigorúbb követelményeket támasztanak vele szemben.

A Peugeot és társmárkáinak modelljei évek óta a legkönnyebbek közé tartoznak Európában, köszönhetően az új generációs, nagy szakítószilárdságú acélötvözeteket alkalmazó architektúrák folyamatos bevezetésének. A cégcsoport típusainak átlagos tömege már 2017-ben is csak 1273 kg volt, miközben a piaci átlag ugyanekkor elérte a 1390 kg-ot. Ez pedig azt jelenti, hogy a francia autógyártónak jövőre nem 95, hanem 91 g/km-re kell csökkentenie flottája átlagos széndioxid-kibocsátását.

A termékpaletta folyamatos megújulásának, a meglévő motorizációkat érintő több száz apróbb innovációnak, valamint az új alternatív hajtásláncok megjelenésének köszönhetően teljesíthető mind az idei 95, mind pedig a még szigorúbb jövő évi 91 g/km határérték – állítják a franciák.

Nem fogunk bírságot fizetni. Gyártásunkat már most a hatályba lépő emissziós előírásokhoz igazítjuk, januártól pedig hetente ellenőrizzük, hogy teljesítjük-e az aktuális uniós előírásokat

– nyilatkozta korábban Jean-Philippe Imparato vezérigazgató

Ehhez a már említett, folyamatos tömegcsökkentés mellett a modellpaletta és a hajtáslánc-választék átalakítására is szükség volt. Lényeges kiemelni, hogy miközben az egyes gyártók teljesen száműzték kínálatukból a dízelmotorokat, a Peugeot kitart – párhuzamosan a részben vagy teljesen elektromos hajtásokkal – a technológia mellett, és azt környezetvédelmi szempontból a lehető legmagasabb szintre fejlesztve kínálja. A benzinmotorokat is folyamatos fejlesztésekkel teszi mind versenyképesebbé a Peugeot.

A szabályozó által kitűzött szigorú célok elérése ugyanakkor elképzelhetetlen lenne kizárólag belső égésű motorok alkalmazásával, éppen ezért egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a márka kínálatában a részben vagy teljesen elektromos hajtásláncok is. Korábbi cikkünkben felidéztük, hogy a Peugeot és társvállalatai 2018 elején fogalmazták meg ambiciózus villamosítási programjukat. Ennek értelmében 2023-ra a francia autógyártó modellkínálatának minden egyes tagja elérhető lesz részben vagy teljesen elektromos hajtáslánccal. A stratégia már most, kezdeti fázisában látványos eredményekkel szolgálhat: küszöbön áll az EMP2 padlólemezre épülő középkategóriás modellek (508 és 3008) hálózatról tölthető (plug-in) hibrid verzióinak, illetve a kisebb, EMP1-es alapokon nyugvó, városi modellek (208 és 2008) tisztán elektromos kiviteleinek a piaci bevezetése.

Érdemes kiemelni, hogy az emissziós normák teljesítése szempontjából a lehető legjobb pillanatban újul meg a márka kisautó-kínálata. A közelmúltban bemutatott második generációs 208-as és 2008-as típusok vadonatúj padlólemezre épülnek, és nem csak modern belső égésű motorokkal, hanem most először zéró helyi károsanyag-kibocsátású, tisztán elektromos hajtásláncokkal is elérhetők lesznek Magyarországon is.

A Peugeot kiemelte, hogy már most látható, hogy a piac pozitívan reagál a kezdeményezésre: az e-208 típus iránti kezdeti érdeklődés jóval meghaladta az autógyártó reményeit, a prognosztizált 10 százalék helyett a vásárlók negyede keresi célzottan ezt a típust. Mivel a Peugeot tartósan képes az éves kapacitás 20 százalékát villanymotorral gyártani, a növekvő kereslet hosszú távon sem fog fennakadást okozni a vállalat működésében, valamint a kiszállítások ütemezésében. Miközben a városi használatra optimalizált kisautók tisztán elektromos hajtásláncot kapnak, a családi és üzleti vásárlók körében egyaránt igen népszerű modellek (az 508-as szedán és kombi, valamint a 3008-as szabadidőjármű) kínálatát plug-in hibrid hajtásláncokkal erősíti a Peugeot – tették hozzá.