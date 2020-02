Orbán Viktor riadót fújt és új ígéreteket tett a családoknak

A 100 éves évforduló után a 10 éves évfordulóra tért át, amikor az Orbán-kormány ismét hatalomra került.

A devizahiteleseknek a szájukig ért a víz, a kétségbeesés több volt, mint indokolt

- sorolta többek között.

A felemelkedés kulcsa a nemzeti önrendelkezés helyreállítása - idézte fel a 2010-es hangulatot Orbán Viktor. Elhatárolta magát az előző kormányoktól, akik szerinte "IMF-kölcsönért és uniós pénzekért kuncsorogtak".

Kénytelenek voltunk új utat csinálni

- emlékezett vissza a kormány válságkezelésére. Felsorolta az azóta meghozott legfontosabb lépéseket:

Alkotmány.

IMF hazaküldése.

800 ezer új munkahely.

Felszámolta az ingyenélést a kormány.

Pénzügyeket rendbe tette a kormány.

Dolgozókat elismerjük.

Családokat támogatjuk, a nagy családoknak nagy támogatást adunk.

Összekötöttük az anyaországgal a határon túli közösségeket.

Ilyen rendszer nincs még egy Európában, talán csak Lengyelországban - vélekedett, majd nem kímélte politikai ellenfeleit, az EU-ban és idehaza.

Liberális brüsszeli Európa blabla nyelven nem lehet elmondani, hogy mi is folyik Magyarországon

- hangoztatta EU-kritikáját a kormányfő.

Globalista üzletelés helyett patrióta gazdaságpolitika, migránsok helyett lesznek magyar gyerekek - sorolta a kormány érdemeit a miniszterelnök. A liberális nem más, mint diplomás kommunista - szúrt oda a másik politikai oldalnak.

Soros György háromszor próbálta meg kifosztani Magyarországot. 1990 elején fel akarta vásárolni a magyar államadósságot. Belegondolni is hátborzongató, mitől menekültünk meg. Hála és elismerés Antal Józsefnek, aki ezt megakasztotta. Emlékszem 1994-re is, amikor Soros másodszor akart kifosztani bennünket, az OTP Bankot akarta megszerezni. Köszönet és elismerés Horn Gyulának, hogy ezt nem hagyta. A harmadik kísérletre a fiatalok is emlékezhetnek: 2015-ben százezrével hozták a migránsokat a magyar határhoz. Soros ekkor bejelentette, hogy évente képes finanszírozni 1 millió ember betelepítését Európába. Ez ellen védekezni kell lankadatlanul - idézte fel.

Tíz év alatt felnőtt egy nemzedék, amely nem tudja, hogy mi az a megszorítás, vagy őszödi beszéd - ismerte el. De elmondanunk el kell, mert aki soha nem látott medvét, nem tudja, hogy félni kell tőle. Jó, ha tudjátok, hogy a medve nem játék - tanácsolta a fiataloknak Orbán Viktor, aki ezt követően emlékeztetett arra, hogy eddig 8 nemzeti konzultációt bonyolítottak le.

Populista az, aki ígéreteket tesz a választóinak, de tudja, hogy nem képes betartani. Aki be is tartja az ígéreteket, az nem populista, hanem demokrata

- magyarázta, majd rátért az új nemzeti konzultáció tartalmára. Megemlítette a gyöngyöspatai ügyet, valamint a rabok kártalanításának ügyét. A közmunka után a piacgazdaságban is tízezrek állják meg a helyüket a cigányok közül - emelte ki.

Személyes ügyem is, hogy felszámoljam a szegénységet Magyarországon - hangoztatta. A származás nem adhat előnyt és nem jelenthet stigmát és hátrányt sem - vélekedett.