Terjed a koronavírus Európában is

Ami olykor a tőzsdéken, vagy a devizapiacokon történik meg, most a világ második legnagyobb gazdaságában zajlik: napok alatt gyakorlatilag összeomlott a gazdaság, a szénfogyasztás és az ipari termelés ugyanis február első felében 40-50%-kal zuhant, mindez pedig a februári globális ipari termelést is annyira megviseli, amire a 2008-2009-es válságot leszámítva fél évszázada nem volt példa – fogalmazza meg várakozásait a JPMorgan péntek délutáni átfogó anyaga. A befektetési bank szakértői bevallják, hogy ezzel együtt is mérsékelten optimisták, ugyanis arra számítanak, hogy amilyen gyorsan jött ez az összeomlás, olyan gyors lesz belőle a kilábalás is. Szerintük márciusra a kínai ipar lényegében helyreáll, és az év hátralévő részében az év eleji összeomlást is ledolgozza majd a gazdaság.