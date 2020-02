Parragh: az önkormányzatok is jól járhatnak az iparűzési adó csökkentésével

Új befektetőket csalogathat Magyarországra az iparűzési adó átalakítása - mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Magyar Nemzetnek.

A hétfői lapszámban megjelent cikkben Parragh László azt hangoztatta: most van óriási szükség adócsökkentésre, például azért, mert egyre több nagyvállalat dönt úgy, hogy Kínából visszaköltözteti Európába a termelést, s célpontként Magyarország is szóba jöhet. Akár 80-100 milliárd forint is maradhat a cégeknél, ha a kormány elfogadja azt a javaslatot, amely több kedvezményes szabállyal bővítené a helyi iparűzési adó rendelkezéseit - jegyezte meg a lap. Parragh László szerint az önkormányzatok is jól járnának, az új beruházásokból érkező pluszbevételek ugyanis pótolni tudnák az esetleges kiesést.

A Magyar Nemzet arra is felhívta a figyelmet, hogy a gazdasági növekedés miatt az elmúlt években megugrott az iparűzési adóból származó bevétel.

A Nemzeti Versenyképességi Tanács a hónap elején javaslatot tett a kormánynak a helyi iparűzési adó megváltoztatására. Ennek értelmében módosulnának az értékcsökkenés és a kutatás-fejlesztés leírhatóságának szabályai, miközben megszűnne az adófeltöltési kötelezettség. Parragh László azt hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek, hogy az új rendelkezések az adóteher érdemi mérséklését jelentenék.

A magyar gazdaság versenyképességéhez adócsökkentés kell - vélekedett a kamarai elnök, aki egyben a versenyképességi tanács tagja is. Azt mondta, egy multinacionális vállalatnak mindegy, hogy Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában vagy Magyarországon telepszik meg; amit vizsgál, az a befektetési környezet.

Az iparűzési adó az önkormányzatok egyik fontos bevételi forrása, egyes polgármesterek már a települések ellehetetlenítésének veszélyét emlegették - vetette fel a Magyar Nemzet. Parragh László úgy reagált: igen komoly bevételt jelenthet, ha egy városba új vállalkozások érkeznek. Az adócsökkentésre fordított összeget a megjelenő cégek beruházásai, fejlesztései akár teljes egészében visszahozhatják - hangoztatta.

Példaként említette, hogy pár év alatt másfélszeresére ugrott a helyi iparűzési adóból származó bevétel. Tavaly 830 milliárd forint körül mozgott az önkormányzatokhoz együttesen befolyt összeg, amely három éve még nem érte el a 640 milliárdot, előtte három évvel pedig alig haladta meg az 520 milliárdot - közölte Parragh László a Magyar Nemzettel.

Címlapkép: Getty Images