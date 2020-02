Koronavírus: legmagasabb szintű készültség Olaszországban és Dél-Koreában

A legmagasabb szintű készültséget vezették be Dél-Koreában az új koronavírus miatt - jelentette be Mun Dzse In elnök vasárnap Szöulban. Mun egy kormányülésen hangsúlyozta: Dél-Korea vízválasztóhoz érkezett a betegség történetében, és a következő napok kritikusak lesznek a helyzet kezelése szempontjából. Az elnök arra buzdította a kormányt és a helyi hatóságokat, hogy

ne féljenek a lehető leghatározottabban fellépni a vírus terjedésének megakadályozása érdekében, és ne hagyják, hogy a szabályozások korlátozzák őket ebben.

A dél-koreai hatóságok vasárnap 169 új fertőzöttről és újabb halálos áldozatokról számoltak be. A Covid-19 fertőzöttjeinek száma az ázsiai országban jelenleg 602, míg a halálos áldozatoké öt - közölte a koreai betegségmegelőző központ (KCDC).

Az államfő nyomatékosította, hogy kormánya képes korlátok közé szorítani a vírus terjedését, de az erőfeszítések sikeréhez elengedhetetlen a bizalom és az együttműködés.