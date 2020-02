Aláírták a bérmegállapodást: ennyivel nő a BKV dolgozók bére

Aláírták kedden a BKV Zrt.-nél a 2020-ra vonatkozó, átlagosan 10 százalékos alapbérfejlesztésről szóló megállapodást.

A megállapodás értelmében a cég a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknak az év első két hónapjára egy összegben 60 ezer forint bérkiegészítést fizet ki. Márciustól 8%-os, de legalább 35 ezer forint mértékű alapbérfejlesztés lép hatályba.

A BKV közlése szerint a társaságnál eltöltött idő elismeréseként úgynevezett Budapest-pótlékot vezetnek be. A diplomás munkakörben foglalkoztatottak bérminimuma is nő, továbbá a kulcsemberek megtartására is forrást különítettek el - ismertette a társaság. Hozzátették: 2020-tól a cafeteria éves összege 200 ezer forintra emelkedik, és az idén is megkapják a munkavállalók az év végi egyösszegű, 16 100 forintos juttatást.

