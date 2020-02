Itt az MNB kamatdöntése!

In English

A várakozásoknak megfelelően sem a 0,9%-os alapkamaton, sem a valódi monetáris eszközként működő kamatfolyosó határain nem változtatott mai kamatdöntő ülésén a monetáris tanács. Így holnaptól az egynapos betéti kamatláb -0,05%-on, a hitelkamat pedig 0,9%-on marad.

Érdekes környezetben hozhattak döntést a monetáris tanács tagjai. Mint ismert, a januári infláció meglepetést okozva 4,7%-os lett, közben pedig a euró árfolyama történelmi csúcsára, 340 forint fölé emelkedett. A kialakult helyzet már a jegybank hitelességét veszélyeztette, hiszen kétségessé vált, hogy mennyire elkötelezett az inflációs cél (3%) elérése és fenntartása iránt.

Nagy Márton MNB-alelnök ebben a környezetben szólalt meg, és két fontos üzenetet is megfogalmazott. Egyrészt leszögezte, hogy az inflációs kockázatok növekedtek, másrészt leszögezte, hogy ha kell, a jegybank minden eszközt használni fog annak érdekében, hogy az inflációs cél elérését és fenntartását biztosítsa.

Az üzenet megtette a hatását, a forint kissé korrigált és megállt a gyengülése, a rövid lejáratú bankközi kamatok pedig karakteresen emelkedni kezdtek. A piac úgy értékelte a helyzetet, hogy az MNB időt nyert a márciusi kamatdöntésig, amikor a negyedévente elkészülő inflációs jelentés alapján tud dönteni a monetáris politika jövőbeli irányáról.

Ezzel együtt érdekes lesz figyelni a kamatdöntésről szóló, 15 órakor megjelenő közleményt. A fő kérdés, hogy

milyen változásokat hoztak a jegybanki kommunikációban az elmúlt hetek történései,

tesz-e a monetáris tanács direkt utalást a monetáris politika változására, illetve

kommentálja-e az effektív kamatok elmúlt hetekben megfigyelt érdemi emelkedését.

A háttérről

Ahogyan azt többször írtuk, a jegybank az extrém laza monetáris politikájához először csak alacsony szintre szállította az irányadó kamatszintet (0,9%), majd átalakította a jegybanki eszköztárat, a tényleges effektív kamatot még az „irányadó” kamatnál is mélyebbre (0,1-0,2%) süllyesztette. Ennek biztosítására többek között aszimmetrikus kamatfolyosót, aktív likviditásszabályozást, új swap-eszközt vezetett be. Azóta a jegybank tulajdonképpen a likviditás szabályozásával mozgatja a bankközi hozamokat (elsősorban a BUBOR-t és a swap-pontokat), vagyis a monetáris politika legfontosabb operatív eszköze a bankközi likviditást szabályozó fx-swap tender lett. Amikor a jegybank ezen keresztül bővíti a teljes likviditást, akkor a bankközi hozamok esnek, amikor szűkíti, akkor emelkednek.

A fordulópontot valójában nem Nagy Márton nyilatkozata jelentette, ugyanis a jegybank már a megelőző hetekben is kényelmetlenül kezdte érezni magát az emelkedő inflációt és a töretlenül gyengülő forintot látva. Ennek megfelelően az fx-swap tendereken egyre szigorúbban viselkedett, többször visszadobva az összes ajánlatot. Ennek megfelelően a likviditás szűkülni kezdett, kicsit a kamatszintek is elkezdtek mocorogni. De mindaddig, amíg Nagy Márton nem adott egyértelmű jelzést arra nézve, hogy nem nézik jó szemmel az erősödő inflációs kockázatot, a forint gyengült és a kamatok is összességében alacsony szinten maradtak.

Ez változott meg a múlt héten, amikor is a kamatok addig óvatos emelkedése felgyorsult, a forint elleni short pedig erejét vesztette. A BUBOR kamatok mára rég látott magasságokba emelkedtek. A 3 hónapos lejáraton a január közepi 0,16%-ról 0,58%-ra ugrott a hozam, a 12 hónapos futamidőn pedig 0,27%-ról 0,75%-ra. A hozamok azóta is lényegében ezen a szinten állnak.

HA A HÁROM HÓNAPOS FUTAMIDŐBŐL INDULUNK KI, AKKOR A JEGYBANK TULAJDONKÉPPEN 40 BÁZISPONTOS KAMATEMELÉST HAJTOTT VÉGRE.

A bankközi kamatok emelkedése természetesen az állampapírpiacon is érezteti a hatását, különösen a rövid papíroknál. Az utóbbi években már megszokhattuk, hogy a diszkont kincstárjegyek hozamát elsősorban az MNB mozgatta, a nulla alatti egynapos betéti kamatnak köszönhetően esett történelmi mélypontra a hozam is.

Az egynapos betéti kamaton eddig nem változtatott az MNB, de a likviditás szűkítése Nagy Márton elmondása szerint is a pénzügyi kondíciók szigorodását okozta, ami meg is látszott a hozamokon.

Az utóbbi néhány nap korrekciójával együtt is több mint 30 bázispontot ugrott a 3 hónapos referenciahozam február eleje óta, a 12 hónapos kincstárjegyeknél pedig közel 40 bázispontos volt az emelkedés.

Elég lesz?

A ma kamatdöntésen túlmutató kérdés, hogy az utóbbi napokban végrehajtott csendes szigorítás elegendő lesz-e a forint árfolyamának kordában tartására, Az általunk megkérdezett piaci szakemberek véleménye megoszlik, vannak, akik szerint a jegybank részéről többre lesz szükség. Márciusig még sok minden történhet, a világgazdaság, a koronavírus-járvány, a hazai gazdasági kilátások új információi még formálni fogják az elkövetkező hetekben az inflációs kilátásokat.

