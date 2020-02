Megint erősödik az amerikai recessziós veszély – Hamarosan lépni kell a Fednek?

Hétfőn hajszálra volt történelmi mélypontjától az amerikai tízéves hozam, ezzel a tengerentúli hozamgörbe továbbra is inverz, ami fontos recessziós indikátor. Az ok viszonylag egyszerű: a koronavírussal kapcsolatos félelmek miatt a biztonságos befektetéseket keresik a piaci szereplők.

Hétfőn erősödött fel igazán a koronavírussal kapcsolatos piaci feszültség, a járvány európai és dél-koreai terjedését látva a befektetők egyre jobban aggódnak a lehetséges gazdasági hatások miatt. Ez a piacon elsősorban a kockázatosnak tekintett eszközök, például a feltörekvő piaci devizák árfolyamára volt negatív hatással, az arany viszont biztos menedékként szárnyal. Hasonló menedéknek tekintik a befektetők az amerikai állampapírokat is.

A fenti folyamat miatt az amerikai tízéves hozam 1,37%-ra esett vissza hétfőn, ez 11 bázispontos csökkenést jelentett és hajszálra volt az 1,32 százalékos történelmi mélyponttól, amit a 2016-os Brexit-népszavazás után láttunk.

Ezzel párhuzamosan a tízéves és a három hónapos hozam különbsége tavaly október óta nem látott szintre esett, a rövid hozam továbbra is a hosszú alatt van, vagyis inverz az amerikai hozamgörbe. Ezt pedig általában fontos recessziós jelként kezelik a piacon, a korábbi tapasztalatok szerint az inverz hozamgörbe után jó eséllyel gazdasági visszaesés következik.

Hosszú idő után tavaly láttunk először inverz amerikai hozamgörbét, részben erre válaszul vágott a Fed kamatot az év közben. A Deutsche Bank elemzése szerint most is nő annak esélye, hogy az amerikai jegybank nem fogja tolerálni az erős dollárt és az inverz hozamgörbét, így 2020-ban akár kamatot is csökkenthet.