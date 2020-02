Koronavírus: több országban gyorsan terjed a járvány

Ausztriában, Horvátországban, Svájcban és immár Romániában is megjelent a koronavírus, mindegyik eset az olaszországi Lombardiához köthető. Olaszországban a mai 4 újabb esettel immár 11-re emelkedett a koronavírusban elhunytak száma. Közben Bécsben a fertőzés gyanújával kórházba került egy magyar nő. Tenerifén egy hotelben ütötte fel fejét a vírus, több száz embert vontak karantén alá, többek között magyarokat is. A WHO figyelmeztetést adott ki az országoknak, hogy készüljenek fel a járvány megfékezésére. Kedd estig egyébként már több mint 80 ezren fertőződtek meg a világon, és legalább 2700-an belehaltak a tüdőgyulladást okozó betegségbe.