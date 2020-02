Sokkal nagyobb visszaesés jöhet a globális autóeladásokban a koronavírus miatt

In English

A Moody's rontotta idei globális autóeladási előrejelzését annak hatására, hogy a világon egyre terjedő koronavírus visszaveti a keresletet.

A nemzetközi hitelminősítő eddig azzal számolt, hogy idén 0,9 százalékkal csökken a globálisan eladott új autók száma tavalyhoz képest. A Moody's ezt 2,5 százalék visszaesésre változtatta szerdán. A hitelminősítő jövőre csupán 1,5 százalékos eladási növekedést vár.

A hitelminősítő szerint a kínai autóeladásokat különösen visszavetik a koronavírus-fertőzés hatásai, de negatívan befolyásolja a kínai gazdaság növekedésének lassulása is. A Moody's úgy véli, hogy a világ legnagyobb autópiacán az új autók eladása 2,9 százalékkal esik idén az eddig becsült 1 százalék növekedés helyett.

Kínában januárban 18,7 százalékkal zsugorodott az új autók eladása, és ezzel már a 19. egymást követő hónapban jegyeztek fel csökkenést. Korábban mi is részletesen írtunk arról, hogy a zuhanó eladások hátterében döntően az állt, hogy a holdújévi szünet idén korábban kezdődött, a koronavírus váratlan megjelenése és terjedése miatt pedig sok szalon kényszerűen zárva maradt, illetve sok esetben a magán és a céges vásárlók is elhalasztották a vásárlásaikat. De nem csak az értékesítésben, hanem a gyártásban is jelentős visszaesés volt tapasztalható, közel 25 százalékkal kevesebb autó került előállításra, mint 2019 januárjában.

