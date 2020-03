Koronavírus: gyors pénzügyi segítséget ajánl fel a Világbank és az IMF

Továbbra is éberek vagyunk, folyamatosan vizsgáljuk a beérkező adatokat – mondta hétfőn Londonban Luis de Guindos, az Európai Központi Bank alelnöke. A napokban egyre több nagy jegybank igyekszik nyugtatni a piacokat, ebbe a sorba állt most be az eurózóna intézménye is.