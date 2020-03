A koronavírus miatt lépett a világ legnagyobb jegybankja - utoljára a válságban láttunk ilyet

Rendkívüli, előre meghirdetett ülés nélküli azonnali 50 bázispontos kamatvágást jelentett be ma közép-európai idő szerint 4 órakor az amerikai jegybank a koronavírus negatív gazdasági hatásainak enyhítésére. A piac március végére, a meghirdetett ülésre már előzetesen 100%-os eséllyel árazta ezt a lépést, de voltak pletykák, hogy még ezt megelőzően jön ki a döntéssel a Fed és ez most meg is történt. Utoljára a 2008-as válság legintenzívebb időszakában volt hasonlóra példa, amikor szintén rendes kamatdöntő ülés nélkül jelentett be 50 bázispontos vágást a Fed.