Elpártolhatnak Kínától a világ ellátási láncai a koronavírus miatt

Egyre nagyobb készlethiánnyal küzdenek világszerte a just-in-time ellátási láncok, miután a koronavírus miatti kínai gyárleállások komoly beszerzési nehézségeket okoznak. Mindez a kikötők forgalmára is kihat, Amerikában az év első három hónapjában 20%-kal eshetnek vissza a szállítmányok – írja a Financial Times.

A koronavírus terjedésével egyre jobban kitűnik, mennyire függnek a nyugati gazdaságok a kínai gyártástól és ipartól, jelenleg több alkatrész beszerzése is problémákba ütközik, mivel Kínában csak nagyon nehézkesen áll vissza a gyártás a régi kerékvágásba.

Az amerikai kereskedelmi és iparkamara nemzetközi ügyekért felelős vezetője szerint sok gyár Kínában még bőven kapacitása alatt működik, ez pedig jelentős kihatással van az ellátási láncok működésére.

A Bain and Company közgazdászai szerint egyre valószínűbb, hogy nem fogunk látni egy V-alakú felfutást, a vírus gazdasági hatásai ugyanis kezdenek átterjedni más nagyobb gyártási központokra. Ezt bizonyítja a dél-koreai vírusterjedés is, az ellátási láncok problémái most már túlmutatnak Kínán.

Az amerikai kikötői hatóságok egyesülete sem túl boldog a fejleményektől, úgy látják, hogy az első negyedévben a szállítmányok mennyisége mintegy negyedével esik vissza, ez pedig több tízmilliárd dolláros üzletvesztést jelenthet. Az S&P kereskedési adatszolgáltatója szerint Amerikában a nyugati partvidéki kikötők érzik meg leginkább az áruszállítmányok visszaesését.

Van, aki szerint annak, hogy már két éve tart a kereskedelmi háború az USA és Kína között, pozitív oldala is van: az amerikai beszállítók igyekeznek több lábon is állni a beszerzésekkel, a kínai láb kezd kevésbé hangsúlyos lenni a beszállításban, a szükséges árukat a világ más országaiból is be tudják szerezni.

És ami nagyon érdekes, egyre több amerikai cég gondolkodik el azon, tényleg jó ötlet-e ennyire függni a kínai beszállítóktól, vagy jobb lenne a gyártást inkább hazai vizekre hozni. Larry Fink, a világ legnagyobb vagyonkezelőjének, a BlackRocknak a vezére szerint az ellátási láncok működésének világszintű átgondolása jön hamarosan a cégeknél.

