Koronavírus: 10 ezer felett a Kínán kívüli fertőzöttek száma

Tegnap éjfélig a koronavírusos megbetegedések száma a világban átlépte a 90 ezer főt, a Kínán kívüli területeken pedig a 10 ezret. Míg Kínában a betegség terjedésének egyértelmű lassulását mutatják a hivatalos adatok, addig a világ többi részén egyelőre nem tudunk hasonlóról beszámolni. A fertőzöttek száma hétfőn 1720 fővel nőtt, ami továbbra is dinamikus emelkedést jelent. A betegségben 173 ember hunyt el eddig Kínán kívül, a tegnapi 47 haláleset magasan a legtöbb. Tegnap Indonézia, Portugália, Andorra, Lettország, Marokkó, Szaúd-Arábia és Szenegál iratkozott fel a fertőzöttekre bukkanó országok listájára. Érdemes megemlíteni, hogy az Egyesült Államokban is megugrott a megbetegedések száma, illetve váratlanul 4 új halálesetet is bejelentett.

A nagy gócpontokban kissé eltérően alakult a járvány terjedése, de érdemi lassulást egyelőre sehol sem láthatunk. Dél-Koreában napok óta egyenletes tempóban, 600 körül növekszik a fertőzöttek száma. A sok megbetegedéshez képest "csak" 28 halálos áldozata van a járványnak, ami a hatóságok hatékony munkáját jelzi.

Olaszországban 342 új esetre bukkantak, ami kevesebb, mint az előző napi kiugróan magas 566-os adat, de a trend továbbra is meredeken emelkedő. A hatóságok szerint 1-2 hét kell még ahhoz, hogy az intézkedések éreztessék a hatásukat.

Irán másfélszeresése (1501-re) növelte a hivatalos betegszámot, ami így is messze elmaradhat a valóságos adattól.