Trump "nagy kamatvágást" sürget a koronavírus miatt

Donald Trump Twitter-bejegyzésben ismét beleszállt a Fedbe, hogy hajtson végre valamilyen lazító intézkedést, miután az ausztrál jegybank történelmi szintre csökkentette a kamatokat – szúrta ki a CNBC.

Mint azt megírtuk, a Bank of Australia rekordalacsony szintre (0,5%) csökkentette az alapkamatot, hogy így kerülje el a vírus okozta visszaesést a gazdaságban. Philip Lowe, a jegybank kormányzója kijelentette, hogy a járvány jelentős hatást gyakorolt az ország gazdaságára.

Trump bejegyzésében azt írja, hogy miközben az Ausztrál Központi Bank kamatot csökkent, és vélhetően további lazító intézkedéseket hoz, és további országok is hasonló intézkedéseket hoznak, addig a Federal Reserve magasan tartja a kamatokat. Az elnök bejegyzése szerint ez versenyhátrányt okoz az amerikai szereplőknek, és emiatt „nagy kamatvágásra” szólítja fel a Fedet. Az amerikai elnöknek kedvelt Twitter-toposza a Fed ostorozása, de egy ideje szünetet tartott, most felújította a szokását.

....paying higher rates than many others, when we should be paying less. Tough on our exporters and puts the USA at a competitive disadvantage. Must be the other way around. Should ease and cut rate big. Jerome Powell led Federal Reserve has called it wrong from day one. Sad!