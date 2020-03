Futó Péter: már most is gond van a magyar gazdaságban a koronavírus miatt

A koronavírus már most is hatással van a magyar gazdaságra, az iparvállalatoknál alkatrészhiány alakult ki – mondta a Portfolio kérdésére Futó Péter, az MGYOSZ elnöke.

„Gond van, már most határozottan gond van a magyar vállalatok körében a koronavírus miatt” – válaszolta Futó Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) az elnöke a Portfolio kérdésére a PwC vezérigazgató felmérésének bemutatójának.

Kínában nagymértékben visszaesett az ipari termelés, leálltak a gyárak a koronavírus miatt, megszakadtak a globális ellátási láncok, és azóta sem állt helyre minden. Sőt, Olaszországban is karanténokat alakítottak ki, amely szintén problémákat okoz a magyar termelésben is.

„Akár a vírussal kapcsolatos bizonytalanság, akár a félelem nagyon nagy visszahúzóerőt jelent” – mondta Futó Péter, aki szerint a koronavírus érdemi hatással lesz a magyar gazdaság növekedésére.

„A magyar iparvállalatoknál már most is előállt az a helyzet, hogy alkatrészek vagy részegységek hiányoznak a termeléshez” – fogalmazott Futó Péter. Szerinte a jelentős tőzsdei visszaesések is már azt mutatják, hogy a gazdaságot is visszahúzza a koronavírus-járvány, és jelzi, hogy „mindenki nagyon fél”.

Ezt a helyzetértékelést erősíti meg, hogy a magyar Beszerzési Menedzser Index februári értéke 50,1 pontra csökkent. Ilyen alacsony értékre 2013 nyara óta nem volt példa. A részletekből az is kiderült, hogy a BMI összeállításában résztvevő szakemberek hangulatára rányomta a bélyegét a koronavírus. A feldolgozóipari vállalatok beszerzési vezetőinek jelzéséből az is kiderült, hogy a szektor hazai képviselőinek működését már közvetlenül érinti a koronavírus: több (elsősorban Kínából származó) termék esetén jeleztek hiányt.

A PwC felméréséből, amely az MGYOSZ együttműködésében készült, kiderült, hogy a magyar vállalatvezetők a felmérés készítésének 2012-es kezdete óta nem látták olyan pesszimistán a jövőt, mint most. A felmérés ráadásul még a koronavírus-járvány előtt készült, tehát valószínűleg azóta tovább romlott a helyzet.

