Koronavírus: agresszívebb változatra bukkantak a tudósok

Már csaknem minden iráni tartományban jelen van az új koronavírus, Irakban is meghalt az első beteg, az orosz kormány pedig megtiltotta egyes egészségügyi védőeszközök kivitelét.

A teheráni egészségügyi minisztérium arról számolt be, hogy az utóbbi egy napban 586 újabb embernél mutatták ki a fertőzést, és 15-en haltak meg a betegségben, így szerdáig 92 halálos áldozatot követelt az új vírus. (Az adatok továbbra is erősen alulbecsülhetik a valós iráni helyzetet.)

A Közel-Keleten 3140 fertőzött van, a nem iráni eseteknek is Iránhoz van köze, amely a járvány egyik gócpontja a világon a kínai Vuhan város után. A vírus az iráni állami vezetés sok tagját is megfertőzte.

Az IranWire hírportál, amelyet diaszpórában élő iráni újságírók működtetnek, szerdán azt jelentette, hogy Iránban a tesztek alapján fertőzöttnek bizonyult Esak Dzsahangiri első alelnök. Szakértők aggódnak amiatt, hogy Teherán még mindig nem a valódi adatokat közli a járványról - írta az AP hírügynökség. Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője még kedden kijelentette, hogy az ország "hadban áll" a koronavírussal, és felszólította a hadsereget, hogy segítse az egészségügyi hatóságokat a megelőzésben és a fertőzöttek ellátásában.

Irakban közölték szerdán, hogy meghalt az első koronavírusos beteg, egy idős ember az észak-iraki kurd autonóm területen, Szulejmaníja városban. Az országban 31 fertőzéses eset van, egy iráni diák és 30 iraki állampolgár, aki Iránban járt.

Az orosz kormány megtiltotta szerdán egyes egészségügyi eszközök és személyi védőfelszerelések, köztük a védőmaszkok exportját a koronavírus elleni küzdelemre hivatkozva. A Mihail Misusztyin miniszterelnök által aláírt, július 1-jéig érvényes rendelet értelmében tilos még egyebek között az egészségügyi köpenyek, védőkesztyűk és szemüvegek, az erős cipőhuzatok, lélegeztető készülékek, a járvány- és az eldobható vegyvédelmi védőruha, valamint a vatta, a géz és a kötszer kivitele is. A lista kiterjed egyes vírusölő és vírusellenes szerekre is. A tilalom kiterjed a humanitárius segélyszállítmányokra és a kiutazó orosz állampolgárok személyes védelmi eszközeire is.