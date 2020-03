Megjelent a koronavírus Magyarországon – Így kerülheted el a megbetegedést!

Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be , hogy két iráni koronavírusos beteget diagnosztizáltak Magyarországon. Egyelőre magyar megbetegedés nincs. Most részletesen bemutatjuk, hogy milyen intézkedéseket kell tenni ahhoz, hogy nagy eséllyel kerüljük el a koronavírus-fertőzést. Válaszolunk a koronavírus terjedésével kapcsolatos legfontosabb kérdésekre, és azt is bemutatjuk, hogy kinek mennyire kell tartania a fertőzéstől. Ez a cikk sokat segíthet a felkészülésben egy esetleges megbetegedésekkel terhelt időszakra.

Mit kell tenned, ha valamit nem tudsz?

Először is, a legfontosabb, hogy amennyiben megbízható forrásból nem találsz választ a kérdéseidre, hívd az információs vonalat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében. A 06 80 277455 és a 06 80 277 456 lakossági információs vonalak a hét minden napján 24 órában elérhetők. Az ügyelet központ e-mail-elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu.

Mit kell tenned, hogy elkerüljem a fertőzést?

Moss kezet rendszeresen

Mivel a koronavírus nem csak közvetlen cseppfertőzéssel, hanem fertőzött felületekkel történő érintezéssel is terjed, alaposan és rendszeresen kezet kell mosni alkohol alapú kézfertőtlenítőszerrel vagy szappannal és vízzel. Ezzel elpusztíthatjuk a kezünkön lévő vírusokat. Minden étkezés előtt feltétlenül szükséges a kézmosás, illetve abban az esetben is, ha az arcunkat készülünk megérinteni. Egyes ajánlások arra is felhívják a figyelmet, hogy a víz hőmérséklete meleg legyen, és a kézmosás hosszabb ideig, legalább 20-30 másodpercig tartson. Az étkezés előtti kézmosás kulcsfontosságú és célszerű evőeszközöket is használni, akár indokolatlannak tűnő esetekben is. (A fertőtlenítő kézmosás menetét itt nézheted meg.)

Kerüld el a szem, az orr és a száj érintését

A kezünkkel a szembe, az orrunkba vagy a szánkba is bevihetjük a vírust, ahonnan test további részeibe kerülhet. Ezért ezeket az érintéseket mindenképpen érdemes elkerülni. Csak abban az esetben érintsük meg az említett testrészeket, ha biztosan tiszta a kezünk.

Tarts távolságot

Legalább 1 méteres távolságot tarts azoktól, akik köhögnek vagy tüsszentenek. Ám sokszor még ez a távolság sem biztos, hogy elegendő, ha egy fertőzött tüsszent. Ha egy köhögő vagy tüsszentő beteghez túl közel állunk, akkor könnyedén belélegezhetjük azokat a vírusokat, amelyek a tüsszentéssel vagy a köhögéssel a levegőbe kerültek.

Tüsszents helyesen

Hajtsd le a fejed, ha tüsszentesz vagy köhögsz, és feltétlenül zsebkendőbe tedd ezt, amit azonnal kidobsz a kukába. Ezt követően alkoholos kézfertőtlenítő használata vagy szappanos kézmosás szükséges. Figyeld a körülötted lévő embereket is, hogy ők is így tegyenek.

Viselj maszkot, ha...

Zárt terekben és sok ember jelenlétében a WHO szerint érdemes maszkot viselni. Habár a legtöbb, elérhető, egészségügyi maszk nem hatásos a koronavírus ellen, valamelyest a gyengébb minőségűek is segítenek. A maszk leginkább az egészséges emberek megvédésére alkalmas, tehát ha valaki fertőzött vagy gyanúja van rá, akkor ezzel megvédheti az egészséges társait.

Kerüld el a testi kontaktust

Kerüljük a testi kontaktusokat, mint pl. a kézfogás, ölelés, vagy a puszi, ezek ugyanis könnyen a vírus terjedését okozhatják. Emberekkel és állatokkal való érintkezés után szintén fontos az alapos kézmosás.

Főzd meg az ételeket

Alaposan mosd meg a nyersen fogyasztható élelmiszereket, valamint mindenképpen kerüld el a nyers vagy félig átsült húsok fogyasztását. Az alapos hőkezelés tehát elengedhetetlen ezekben az időkben. A kézmosás ételkészítés előtt, közben és után is szükséges.

Erősítsd meg az immunrendszered

Az erős immunrendszer mindenképpen szükséges ahhoz, hogy valaki könnyebben vészeljen át egy fertőzést. Nincs garancia az elkerülésre, de mindenképpen enyhébbek lesznek a tünetek, ha erős az immunrendszer. Az év ezen időszakában egyébként is gyengébb az emberek immunrendszere, amit vitaminok fogyasztásával, kiegyensúlyozott táplálkozással, minimális stresszszinttel, valamint elegendő pihenéssel lehet támogatni.

Tartsd tisztán az otthonod

Érdemes gyakrabban lemosni a gyakran használt tárgyakat, mindent mossunk el alaposan, főképp az edényeket és az evőeszközöket. A törölköző gyakori cseréje is ajánlott. A különböző háztartási tisztítószerek hatékonynak bizonyulnak a koronavírus ellen.

Mik a tünetek?

Az új koronavírussal történő fertőződés legtöbbször enyhe, influenzaszerű tüneteket okoz, így jellemző a láz, köhögés, légzési nehézség, izomfájdalom és fáradékonyság. Tüdőgyulladás kialakulhat, illetve ritkán súlyos megbetegedés is előfordul, így például akut légzési elégtelenség és szepszis jelentkezhet. Jelen tudásunk szerint jellemzően azoknál a betegeknél alakulhat ki súlyos, életveszélyes állapot vagy halálos kimenetel, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek. Ide tartoznak a magas vérnyomásban és más szív- és érrendszeri betegségben, cukorbetegségben, májbetegségekben, illetve a légzőszervi betegségekben szenvedő betegek.

A koronavírus legfőbb tüneteit az elmúlt napokban gyűjtötte össze a Portfolio:

magas láz,

száraz köhögés,

mellkasi fájdalom,

izomfájdalom,

légzési nehézség,

légszomj,

fáradékonyság.

A tünetek a betegség korai stádiumában enyhék vagy közepesen erősek.

Mit kell tenned, ha tüneteket észlelsz?

A legfontosabb, hogy ne menj le az orvosi rendelőbe, mert ott könnyen terjedhet a vírus, viszont kérd szakorvos segítséget.

Milyen betegségre lehet számítani?

Az új koronavírus egy

a legtöbbször felső légúti tüneteket mutató enyhe lefolyású betegség,

kialakulhat nem életveszélyes lefolyású tüdőgyulladás,

de ritka esetben súlyos tüdőgyulladás alakulhat ki, akut légzőszervi distressz szindrómával (ARDS egy életet veszélyeztető állapot: a tüdő olyan jellegű károsodása, amely miatt nem jut elegendő oxigénhez, így a keringés, és egyéb szervek is károsodnak), amely enyhe tünetekkel kezdődik 7–8 napon át, majd bekövetkezik egy gyors állapotromlás (ARDS) és a beteg állapota komoly életmentő eljárást igényel.

A KORONAVÍRUS AZ ESETEK 81%-ÁBAN ENYHE LEFOLYÁSÚ, ALIG 14%-ÁBAN SÚLYOS LEFOLYÁSÚ, ÉS KEVESEBB MINT 5%-ÁBAN KRITIKUS. A halálozási ráta az Influenzavírushoz képest (0,1%) egy nagyságrenddel magasabb, 1-3% körül lehet, Ám például a 2003-as Sars járványhoz képest (10%) lényegesen alacsonyabb.

Kikre veszélyes?

Egy korábbi, 44 ezer fertőzöttön végzett kutatás szerint a halálozási arány a 80 éves vagy idősebb korosztályban a legmagasabb, több mint 14 százalék. A kilenc év alatti gyerekek körében a vizsgált sokaság esetében nem szedett halálos áldozatot a járvány. 39 éves korig a halálozási arány alacsony, a 40-es éveikben járók körében sem éri el a fél százalékot, az 50-eseknél meghaladja azt, a 60-asoknál 3 százaléknál magasabb, a hetvenes éveikben járóknál 8 százalék. Az elhunytak közül a legtöbb esetben valamilyen alapbetegséggel küzdöttek. A halálos áldozatok túlnyomó része a fokozott rizikójú csoportokba tartozott, például krónikus betegségeik, szívproblémáik, cukorbetegségük volt vagy idősebbek voltak.

Hogyan terjed a koronavírus?

Az emberek közötti terjedés többféle módon lehetséges. Hasonlóan az influenza és más légúti kórokozók terjedéséhez, az új koronavírus egyik terjedési módja a cseppfertőzés, melynek során a fertőzött ember köhögése vagy tüsszentése során a levegőbe kerülő, a kórokozót tartalmazó nyálcseppek, légúti partikulumok a közelben álló másik ember orrára vagy szájára kerülnek, illetve esetleg a tüdőbe belégzésre kerülnek.

Egy másik lehetséges terjedési mód, ha egy ember a kórokozót tartalmazó nyálcseppekkel, légúti partikulumokkal szennyezett felületek vagy tárgyak érintése után kezével a saját orrához, szájához vagy szeméhez nyúl. Bár teljesen pontos és megbízható adatok nincsenek, egyes felületeken néhány órát, más felületeken napokat él a koronavírus.

Nem tudjuk, hogy a koronavírus terjed-e (rosszul működő) szellőzőrendszereken keresztül. Ezért azoknak, akik társasházakban, tömbházakban laknak, érdemes erre figyelmet fordítaniuk.

Milyen kezelésre számíthat, aki kórházba kerül?

Aki kórházba kerül, semmilyen különleges orvosi beavatkozásra nem számíthat. Kivéve arra, hogy karanténba kerül, és az orvosok is védőruhában fogják őt kezelni. A kórházakban az elsődleges a tünetek enyhítése, valamint súlyos esetekben a légzés könnyítése. Ismert gyógyszer nincs az új koronavírusra, így antibiotikumot sem kapnak a páciensek. Néhány országban azonban kísérleti jelleggel HIV és más betegségek kezelésére alkalmas gyógyszerekkel kísérleteznek. Szlávik János, a Dél Pesti Centrumkórház főorvosa korábban közölte: a koronavírusra gyógyszer valóban nem áll rendelkezésre, de Magyarországon is rendelkezésre áll az a "koktél" (HÍV- és influenza-gyógyszer együttes alkalmazása), amivel egyes esetekben sikeresen kezeltek súlyos, koronavírusos betegeket.

Jelenleg HIV-vírus elleni gyógyszereket, maláriaellenes szert, őssejtkezelést és a hagyományos kínai gyógyászat szereit is tesztelik kínai kutatók több mint 80 klinikai próbában az új koronavírus gyógymódjának megállapítására.

Az orvosok sok folyadék fogyasztását javasolják a fertőzötteknek, valamint annyit kell pihenni és aludni, amennyit csak lehet. Az orvosok fájdalom- és lázcsillapító gyógyszerekkel enyhítik a tüneteket.

El lehet-e kapni többször a betegséget?

Az orvosok jelenleg nem tudják, hogy mennyi időre szerez immunitást a vírussal szemben az, aki már átesett rajta. Vannak betegek, akiknél a koronavírusból való kigyógyulás után (negatív tesztet produkálva) újra pozitív volt a koronavírus-tesztjük. Ez azonban eddig csak nagyon kevés embernél fordult elő.

Hova ne utazz?

Ez napról napra változik, attól függően, mennyire terjed a vírus. A legtöbb tájékoztatás a járvánnyal sújtott területek elkerülését érinti, elsősorban Kína és Dél-Korea terület, Iránt, valamint Olaszország egyes részeit. (A kormány folyamatosan frissülő tájékoztatása itt olvasható.) Fontos leszögezi, hogy Irán sokáig nem volt a listán, habár néhány halálesetet jelentett már az ország, a megbetegedések száma nagyon alacsony volt. Ez azt jelzi, hogy Irán vagy szándékosan csalt az adatokkal vagy olyan gyenge az egészségügyi rendszere, hogy képtelen volt detektálni a járványt hosszú ideig. Éppen ezért a fenti felsorolt országok mellett a Portfolio szerint kockázatos lehet az utazás olyan országokba, ahol

napról napra emelkedik a koronavírusos esetek száma,

olyan országokba, amelyek autoriter-diktatórikus rezsimek, miután ezekben az országokban sokkal nagyobb a szándékos eltitkolás esélye,

valamint azokba az országokba, ahol az egészségügyi ellátórendszer színvonala kifejezetten alacsony (jellemzően fejlődő, alacsony egy főre jutó GDP-jű országok).

Nem csupán a súlyos megbetegedés esélye miatt érdemes elkerülni ezeket a helyeket, hanem a továbbterjesztés megakadályozása érdekében, illetve azért, hogy a karanténba záródás lehetőségét elkerüljük.

Mit kell tenned, ha járványos területről jöttél haza?

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye felhívta a figyelmet, hogy:

A legfontosabb, hogy ne utazzanak fertőzött területekre. Ha mégis megteszi ezt valaki, akkor regisztrálja magát a Konzuli Szolgálatnál, hogy tudjanak róla és el tudják érni, ha baj van. Ha valaki fertőzött területről érkezik haza, lehetőleg ne menjen közösségbe és figyelje saját magát. Ha valaki magán tüneteket - láz, köhögés, torokfájás, levertség - észlel, akkor maradjon otthon, telefonon értesítse háziorvosát, vagy hívja az NNK 06 80/277-455, illetve a 06-80/277-456 zöldszámokat. Aki otthon marad, vigyázzon a saját családtagjaira is. Lehetőleg elkülönülve legyen. Kiemelten fontos az alapos kézmosás, különösen minden olyan esetben, ha olyan helyen voltak, ahol sok ember van. Pl. a közösségi közlekedés használata után. A szülők ne engedjék gyermeküket 2 hétig iskolába, ha az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban járt. Azok a munkavállalók is maradjanak otthon, akik az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban jártak. Ebben a cégek, munkáltatók együttműködését is kérik. Azok az egyetemisták is maradjanak otthon, akik az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban jártak. Az is fontos, hogy másokra figyeljünk. Ha bárki, aki maga körül olyan emberről tud - legyen magyar vagy külföldi állampolgár -, aki fertőzött területen járt, kérje meg őt, hogy maradjon otthon és ne menjen közösségbe, telefonon értesítse háziorvosát vagy a zöldszámot. Ha valakinél felmerülne a koronavírus gyanú és beigazolódna, hogy fertőzött, akkor működjön együtt a hatóságokkal.

Hogyan készült fel Magyarország?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) január 24-én kiadott közleményében az jelent meg, hogy fokozottan figyelemmel kísérik az új koronavírus járványt, és amint indokolttá válik, megteszik a szükséges intézkedéseket.

Január 28-án Kásler Miklós EMMI-miniszter közölte, hogy minden magyar kórház felkészült az új koronavírusos betegek fogadására. Müller Cecília országos tisztifőorvos kijelentette, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ felkészült az új vírus gyors azonosítására és az esetleges magyarországi fellelésére.

Január 31-én a Belügyminisztérium közölte, hogy összehangolt lépéssel védekezik Magyarország a koronavírus ellen. Felállt az Operatív Törzs, és meghatározták, hogy melyik szerven milyen feladata van a védekezésben.

Február 24-én Müller Cecília a koronavírus-fertőzés elleni védekezés érdekében létrehozott operatív törzs ülését követően hangsúlyozta: az észak-olaszországi járvány miatt új eljárásrendet alakítanak ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az európai járványügyi központ (ECDC) ajánlásai alapján, annak érdekében, hogy megőrizzék Magyarország vírusmentességét.

Február 1-jén kiderült, soron kívül megkezdte az egészségügyi védőmaszkok gyártását a büntetés-végrehajtási szervezet - jelentette be a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. A védőmaszkok gyártásához minden alapanyag rendelkezésre áll, a fogvatartottak hosszított idejű váltásban, napi 12 órán át készítik, csomagolják a maszkokat, amelyből 20 ezer darab gyártására képes naponta az üzem.

Február 18-án A Belügyminisztérium közölte, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs folyamatosan figyelemmel kíséri a fertőzésre vonatkozó ellenőrzött egészségügyi és járványügyi adatokat. Úgy értékeltek: beavatkozásra nincs szükség.

Február 28-án kiderült, hogy változik a magyar eljárásrend a koronavírus miatt, miután terjed a világban a vírus. Gyanúsnak tekintik azt a személyt, aki 38 fok feletti lázzal küzd, 14 napon belül olyan területen járt, ahol a közösségi terjedés lehetősége adott, illetve olyan súlyos tünetekkel küzd, hogy kórházi kezelésre szorul.

Többször felmerült idehaza, hogy milyen mértékben érhetőek el a maszkok, ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter február 27-én kifejtette: 1,2 millió maszk rendelkezésre áll. Az operatív törzset kértem, hogy gondoskodjon arról, hogy a gyógyszertárakba ezek azonnal jussanak el - mondta.

A járvány kitörése óta Magyarország számos esetben karantént rendelt el gyanús esetekben, akik a Szent László Kórházban töltötték le a 14 napot.

Szlávik János, a Dél Pesti Centrumkórház főorvosa közölte, hogy a Szent László Kórház felkészült a betegek fogadására, képesek ellátni egy járványos helyzetben a betegeket növekvő esetszámnál is, valamint a kórház pavilonos rendszere lehetőséget ad arra, hogy újabb épületeket vonjanak be a betegek kezelésére, ha szükségessé válna. Sőt, egyéb intézmények is rendelkezésre állnak szükség esetén.

