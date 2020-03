Elkaszálhatja Magyarországot az EU Bírósága a CEU-törvény miatt

Az egyenlő bánásmód elvébe ütközik a 2017-es magyar felsőoktatási törvény, ezért a főtanácsnok azt javasolja a Bíróságnak, hogy adjon helyt a Bizottság által indított keresetnek.

A magyar kormány 2017-ben fogadta el azt a felsőoktatási törvényt, amelyben korlátozzák a külföldi székhelyű egyetemek magyarországi tevékenységét. A törvény szerint az EGT-n kívüli egyetemek csak akkor folytathatnak oktatási tevékenységet Magyarországon, ha az ország és a származási hely között szerződés áll fenn. Ezenkívül valamennyi külföldi felsőoktatási intézménynek, amely Magyarországon felsőoktatási képzést kíván nyújtani, a származási államában is nyújtania kell ilyen képzést. Az Európai Unió Bírósága mai közleményében ismerteti a főtanáncsnok álláspontját.

Magyarországon a törvény elfogadásakor csak egy olyan intézmény, a Central European University (CEU) működött, amely nem felelt meg a feltételeknek. Az egyetem magyarországi működését időközben beszüntette, és 2019 novemberében új egyetemi kampuszt nyitott Bécsben.

A Bizottság 2018-ban kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet indított, és a mai napon Juliane Kokott főtanácsnok azt javasolja a Bíróságnak, hogy adjon helyt ennek a keresetnek.

A főtanácsnok szerint a származási állammal kötött nemzetközi szerződésre vonatkozó követelmény a GATS-egyezmény szerinti nemzeti elbánás ütközik. Ezt az egyezményt a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében kötötték, és az EU jóváhagyta, így az az uniós jog részévé vált. Jóllehet a Bíróság rendszerint nem alkalmazza a WTO jogát, hatáskörrel rendelkezik arra, hogy az Unión belül olyan keresetekről döntsön, amelyekkel a Bizottság a WTO-jog be nem tartását rója fel valamelyik tagállamnak. Ezzel a keresettel az Unió tehát azon döntését juttatja kifejezésre, hogy a nemzetközi joggal összhangban kíván eljárni. Ez megfelel az Uniót a kereskedelempolitika területén megillető kiterjedt hatáskörnek, amely alapján az Unió külső szinten a GATS-egyezményből eredő valamennyi kötelezettségért kezeskedik, és átvállalja a WTO keretein belül folytatott tárgyalásokat - írja a közlemény.

A GATS keretében Magyarország a jelen ügyben vitatottakhoz hasonló intézkedések tekintetében teljes mértékben kötelezettséget vállalt arra, hogy egyenlő bánásmódot biztosít a külföldi és belföldi szolgáltatók számára. Magyarország nem élt azzal a lehetőséggel, hogy a felsőoktatási szolgáltatásokkal kapcsolatban fenntartást jelentsen be a nemzeti elbánás tekintetében. Az új követelmény ezért nem igazolható - áll a közleményben.

A Bíróság a közleményben felhívja a figyelmet, hogy a fentieken kívül a származási állammal kötött nemzetközi szerződésre vonatkozó követelmény sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját is. Aránytalanul korlátozza ugyanis az oktatási intézmények alapításának és működtetésének szabadságát, valamint a tudomány szabadságát. A felsőoktatás terén Magyarország kötve van az uniós alapjogokhoz, amennyiben – mint a jelen ügyben is – az Unió nemzetközi jogi kötelezettségeit hajtja végre. Az eredetileg Magyarország által a GATS keretében vállalt kötelezettségek ugyanis az Unióra szálltak át.Hozzáteszik: a letelepedés szabadsága magában foglalja a gazdasági szereplők azon jogát is, hogy tevékenységüket kizárólag másik tagállamban gyakorolják.

