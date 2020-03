Kiváló amerikai foglalkoztatási adatok jöttek, mégis szakadtak tovább a piacok

Bár a várt 175 ezernél sokkal több, 273 ezer főnyi új álláshely jött létre februárban a nem-mezőgazdasági szektorokban az Egyesült Államokban és a megelőző kéthavi adatot is összesen 85 ezerrel felfelé módosították, mindez nem hatotta meg a befektetőket, akik a jelek szerint csak a koronavírus várható gazdasági pusztító hatásával törődnek.

Az amerikai munkaügyi tárca a januári eddigi 225 ezer fős foglalkoztatás növekedési adatot 273 ezerre emelte, a decemberit pedig 147 ezerről 184 ezer főre. A februári 273 ezer fős adat pedig másfél éves csúcsot jelent. Közben februárban a munkanélküliség ráta a várt 3,6% helyett 3,5%-os lett, az aktivitási ráta pedig 63,4%-on stagnált (6,5 éves mélypont). Az órabérek havi alapon a várt 0,2% helyett 0,3%-kal emelkedtek, éves szinten 3%-kal nőttek.

Összességében tehát nagyon erős amerikai foglalkoztatási adatok érkeztek, de ezek nem tudták megnyugtatni a már reggel óta újra hanyatló európai és amerikai (határidős) részvénypiacokat, a tőke államkötvénybe menekülését. Ezek az adatok ugyanis még jórészt a koronavírus Európára és Amerikára való intenzív átterjedése (február végefele) előtti állapotot tükrözik, és a foglalkoztatásra még egyébként sem volt elég idő, hogy kifejtse negatív hatásait.

Még a ledolgozott munkaórák heti átlagos száma is nőtt kicsit, és szinte az összes ágazatban nőtt még a foglalkoztatás, de erősen kérdése, hogy ez márciustól induló hónapokra is igaz lesz-e. Éppen ezért nem foglalkoztak most különösebben ezzel a jó adatcsomaggal most a befektetők, inkább a koronavírus terjedésének újabb és újabb hírei mozgatják az árfolyamokat világszerte, illetve egyszerűen a kockázatosabbnak gondolt eszközökből való teljes kitárazás. Az aktuális piaci helyzetet ebben a cikkfolyamunkban mutatjuk be: