Koronavírus: drámai az olasz helyzet, de fél szemünk már a spanyolokon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Már csaknem 34 ezerre nőtt a Kínán kívül igazoltan koronavírussal megfertőzöttek száma a világban, és így a 115 ezer fős teljes fertőzött számon belül már csaknem egyharmados a Kínán kívüliek aránya. Különösen gyorsan nő az olasz fertőzöttek száma, már több mint 9 ezren vannak, miközben az irániaké holnapra elérheti a dél-koreai 7500 fős számot. Közben az utóbbi napokban nagyon gyorsan nő a spanyol fertőzöttek száma, ez is beérheti holnapra a német és francia adatokat. A halálozási statisztikában is drámaian gyorsan nő az olasz elhunytak száma, de a spanyoloknál is ugyanez mondható el, noha náluk egyelőre kevesebb a fertőzött, mint a franciáknál.