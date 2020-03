Matolcsy: így érheti utol Magyarország 2030-ra Nyugat-Európát

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) minden évben megrendezi Gazdasági évnyitó című konferenciáját, melyen a tervezett program szerint beszél majd a miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a jegybank elnöke is. Tavaly ezen a konferencián jelentette be Matolcsy György az MNB 330 pontos versenyképességi javaslatcsomagját, illetve erre időzítve készült el a kormány hasonló programja is.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 02. 27. Hatalmas versenyképességi csomagot tett közzé az MNB

Most elsősorban a koronavírus lehetséges gazdasági hatásai miatt lehet érdekes Orbán és Matolcsy megszólalása, hiszen egyre több ország jelent be költségvetési élénkítést a gazdaság lassulására számítva. A magyar kormány hétfő este bejelentette, hogy több mint 8 milliárd forintot elkülönít a járvány elleni küzdelemre, de emellett elképzelhető gazdaságélénkítés bejelentése is akár már ma.

Az eseményről a Portfolio élőben tudósít!

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd