Egészségügyi államtitkár: Európa több országa későn döntött a koronavírus-járványban

Európa több országában az látható, hogy későn hoztak meg bizonyos intézkedéseket, például iskolák bezárásáról, tömegrendezvények betiltásáról - jelentette ki az egészségügyi államtitkár a koronavírus-helyzetről tartott beszámolójában az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának szerdai ülésén, Budapesten. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs most tett egy javaslatot a kormány számára, hogy Magyarországon időben hozzák meg a szükséges intézkedéseket - közölte.

Az államtitkár közölte: bizonyos szempontból hasonlóan állunk a vírussal szemben, mint annak idején a spanyolnáthával, amely több embert ölt meg, mint a világháború. Azt mondta: a koronavírus kevésbé tűnik ragályosnak, mint az influenza. Azt is tudni, hogy nem a kisgyermekekre, hanem az idősekre jelent igazán veszélyt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása alapján kiemelte azt is, hogy a kézfogás nagyobb mértékben jelent fertőzésveszélyt, mint a cseppfertőzés.

Horváth Ildikó azt mondta: "egy centivel" jobb helyzetben vagyunk, mint a körülöttünk lévő országok. Annak érdekében, hogy Magyarországon megakadályozzák a jelenleg még csak izoláltan megjelent fertőzések terjedését, a megelőzésen van a hangsúly - közölte. Azt mondta: a magyar hatóságok is járványra készülnek.

Horváth Ildikó kitért arra is, hogy külföldről tömegesen indultak el magyarok haza, Magyarországra. Tőlük azt kérik hozzátartozóik, ismerőseik védelmében, hogy két hétig maradjanak otthon.