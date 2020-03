Hivatalos: azonnal kihirdették a veszélyhelyzetet Magyarországon

A veszélyhelyzet kihirdetése

"A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki" - derült ki a friss Magyar Közlönyből. A rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba, vagyis, a veszélyhelyzet azonnal hatályba lépett.

A kormány a veszélyhelyzet elhárításáért felelős kormánytagként Orbán Viktor miniszterelnököt jelöli ki.

A miniszterelnököt a feladatának ellátásában "Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs" segíti.

A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek. A közlöny szerint a kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja. "A Kormány az állampolgárok együttműködését kéri a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában" - írja a közlöny.

Tiltások, ellenőrzések

A különleges jogrendre hivatkozva határozatlan időre kihirdeti a kormány a veszélyhelyzetet és így a 100 főnél több beltéri és 500 főnél több kültéri rendezvényeket betiltja, a felsőoktatási intézmények bezárnak, de az óvodák és bölcsődék, illetve az általános és üzleti iskolák még nem – jelentette be Gulyás Gergely 14 órakor.. A miniszter azzal indokolta ezt, hogy az eddigi tapasztalatok szerint a gyermekek nem betegszenek meg, és ha most bezárnának az iskolák, akkor a teljes tanévet ismételni kellene. Közben viszont a többi intézkedés nagyon szigorú (határellenőrzések, csak magyar állampolgárok léphetnek be az országba a gócpont országokból) és azt tanácsolja a kormány, hogy aki koronavírus fertőzési gyanút észlel, az önkéntes karanténba vonulva felelősségteljesen még a kisboltba se szaladjon le, azaz tényleg maradjon otthon. Vírustesztet jelenleg 37 helyen lehet végeztetni laborokban az országban, de ha szükség lesz rá, akkor a különleges jogrend miatt további laborokat vehet át a kormány és az erőszakszervezetek (honvédség, katonaság) is rendelkezésére áll az esetleges karanténok elrendeléséhez és fenntartásához.

