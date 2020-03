Koronavírus: megremegett a magyar feldolgozóipar, nagy bajban a szállodák

Egyre több magyar feldolgozóipari vállalatnál csökkent érdemben a termelés, miután nem érkeztek alapanyagok és alkatrészek Kínából, miközben mostanra az észak-olasz karantén hatását is érezni kezdték a cégek. Mindeközben a turizmus is komoly megrázkódtatáson megy keresztül, egyre több külföldi mondja le az utazását, miközben a magyarok részéről is alacsony az aktivitás. Egyes szállodákban költség- és létszámstopot vezettek be, van, ahol szabadságra küldik a dolgozókat. A szolgáltató szektor még tarthatja magát, ami akkor szenvedhet el nagy megrázkódtatást, ha a magyar emberek óvatosabbá válnak, vagy ha netán szigorú járványügyi intézkedések, karanténok alakulnának ki.

Futó Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) az elnöke a napokban arról beszélt, hogy

már most határozottan gond van a magyar vállalatok körében a koronavírus miatt.

A magyar iparvállalatoknál már most is előállt az a helyzet, hogy alkatrészek vagy részegységek hiányoznak a termeléshez – fogalmazott Futó Péter a Portfolio kérdésére a PwC vezérigazgató-felmérésének sajtótájékoztatóján.

Feldolgozóipar

A Portfolio hazai feldolgozóipari vállalatok dolgozóival folytatott beszélgetései alapján kirajzolódott, hogy egyes hazai cégek a termelésük visszafogására kényszerültek azt követően, hogy nem érkeznek meg Kínából az alapanyagok. Mostanra egyes Tier1-es (első körös) beszállítókat is érint a termeléskiesés, ami már most is jelentősnek mondható, és még csak most kezd érződni az olasz válság hatása, az elmúlt egy-két hónapban a kínai alkatrészek hiánya okozott problémát.

Ráadásul a cégvezetők arra számítanak, hogy az olasz helyzet tovább fog romlani, és több más európai országban is a termelés jelentős mértékű lassulására, visszaesésére kell felkészülni. Egy-egy termék előállítása pedig lehetetlen azok nélkül a szükséges alapanyagok és alkatrészek nélkül, amelyek most nem érkeznek meg. Információink szerint hamarosan

olyan helyzet állhat elő, amely a legnagyobb magyarországi gyárak közül többet is érint, mert nem lesz alkatrész és alapanyag a termeléshez.

A feldolgozóiparba begyűrűző hatásokat jelzi, hogy a beszerzésimenedzser-index már februárban a kritikus 50 pontos érték közelébe került. (Ez választja el a növekedést a recessziótól.) A BMI 2013 óta nem állt ilyen rosszul, a menedzserek beszámolója szerint már februárban hiány volt ázsiai alkatrészekből (Kína), kínai alapanyagokból, kondenzátorokból, lemezből, öntvényekből, palackból, passzív elektronikai alkatrészekből és védőfelszerelésekből.

Szolgáltató szektor

A szolgáltató szektort ellentétes folyamatok határozhatják meg. Számos cégnél alkalmazható az otthoni munkavégzés, ha ez szükségessé válik, hiszen ennek a feltételei ezeknél a cégeknél nagyrészt adottak. A jelenlegi helyzetben a szolgálató szektor nem néz szembe olyan súlyos kihívásokkal, mint amelyekkel az iparvállalatok, hiszen döntően nincs szükség a működéshez a beszállítói láncok épségére.

Azonban ha súlyossá válik a helyzet, akkor egyes cégeket nagyon erőteljesen érinthet a járvány (pl. mozi, színház, sportrendezvények), hiszen az ő bevételük a belföldi kereslet függvénye. Ráadásul a szolgáltató szektor esetében egy kellemetlen különbség az iparral szemben, hogy a kieső bevétel kevésbé pótolható (ha helyreáll a rend, nem járnak majd többet moziba).

Turizmus

A koronavírus hatása leginkább a turizmust érinti. Már a vírus kínai terjedése után világszerte visszaesett a közlekedés, szigorodtak az ellenőrzések, illetve különböző utazási tilalmak léptek életbe. A vírus terjedése után ezek az intézkedések csak szaporodtak, ami elérte a magyar turizmust is. Egyes magyar szállodák alkalmazottjaitól olyan információk érkeztek a Portfolio-hoz, amelyek szerint szabadságra küldtek egyes alkalmazottakat, létszám- és költségstopot vezettek be. A szállodák foglaltsága sokkal alacsonyabb, mint amire még egy hónapja is számítottak, így a bevételek várhatóan a közelében sem lesznek a terveknek.

Miután Olaszországban gyorsult a vírus terjedése, az nagymértékben visszavetette a hazai szállodák foglaltságát. A vírus terjedése után a multinacionális vállalatok szigorú intézkedéseket vezettek be (pl. utazási tilalom a munkavállalóknak), ami újabb lemondásokhoz vezetett.

Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a terveink felét sem tudjuk teljesíteni, ami a szobafoglaltságot illeti

– mondta egy budapesti szállodában dolgozó forrásunk.

Egy cégvezető arról számolt be, hogy egyre több vállalat tiltja meg a külföldi utazásokat, nem csak a másodlagos gócnak számító országokba, ez a hatás Magyarországot is érinti. Az üzletfejlesztési utakat is lemondják, azokat vagy videokonferencián, telefonon, e-mailben intézik el, esetleg későbbre halasztják – mondta a Portfolio-nak egy cégvezető.

Kiskereskedelem

A koronavírus miatt februárban és márciusban megélénkült a kiskereskedelmi forgalom Európában, így Magyarországon is. Az emberek felhalmoztak bizonyos tartós élelmiszereket, ami rövid ideig üres polcokat eredményezett az áruházakban és jelentősen megnőtt a webshopok kiszállítási ideje, ami azóta sem igazán rövidült. Érdemes megjegyezni, hogy a magyar kamionstop feloldása azt jelzi, hogy e nélkül áruhiány is kialakulhatott volna. A kiskereskedelem tehát az egyetlen, amire a koronavírus (átmenetileg) pozitív hatással volt. Szakértők azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy „ez nem többletfogyasztás, hanem inkább előrehozott fogyasztás”, vagyis a vírus lecsengése után jellemzően alacsonyabb lehet a forgalom.

A cikkben nem neveztünk meg konkrét cégeket, hiszen ez negatív reakciót okozhatna számukra mind a dolgozók, mind a partnerek részéről. A megszólalóinkkal a lombardiai és észak-olasz régiók karanténja után, de Olaszország teljes lezárása előtt beszéltünk.

Magyarország sérülékenységével (európai összevetésben) alábbi elemzésünkben foglalkoztunk:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 09. Ezeket az országokat vágná földhöz elsőként a koronavírus: egyikük még idén becsődölhet

Címlapkép: Getty Images