Rohamtempóban készül Budapest új karanténkórháza

A koronavírus miatt felmerülő kapacitásigények kielégítésére a Kútvölgyi Klinikai Tömbben alakítana ki a kormány újabb karanténkórházat. A 24.hu értesülése szerint egy több mint száz emberből álló csapat kezdett rohamtempóban a toronyépület renoválásába.

A lap szerint Pintér Sándor belügyminiszter az Operatív Törzs egyik vezetőjeként tett javaslatot a Kútvölgyi Klinikai Tömb karanténkórházzá való átalakításába.

Ugyan Kásler Miklós, az EMMI vezetője a napokban be is jelentette, hogy itt bővítenék szükség esetére a Szent László kórházban kialakított karantént, a rohamtempóban elkezdett felújítási munkák az alsóbb szinteken működő belgyógyászat dolgozóit is meglepték.

Forrásaik szerint az első csapat másfél hete, pénteken jelent meg a kórházban, azóta villanyszerelő, gipszkartonozó, festő és takarító brigádok dolgoznak az épületben, akár hétvégén és éjszaka is. A belgyógyászat kiköltözését eredetileg júliusra jelölték ki, de felgyorsítják ezt is.

13-ra nőtt a Magyarországon diagnosztizált koronavírussal fertőzöttek száma, a Debrecenben élő brit férfi egy kontakjánál, egy magyar nőnél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19). A nő már napok óta a Szent László kórházban van elkülönítve.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 11. Koronavírus: újabb magyar fertőzöttet találtak

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba