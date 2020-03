Itt az újabb autóipari beruházás Kecskeméten: új présüzemet épít a Mercedes

Mintegy ötvenmilliárd forint összegű beruházással új présüzemet épít Kecskeméten a Mercedes-Benz, az autógyár a bővítéssel 200 új munkahelyet teremt - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Kecskeméten.

A kecskeméti Mercedes-gyárban tartott ünnepségen Szíjjártó Péter elmondta: az új présüzem 23 ezer négyzetméteren terül majd el, és gyakorlatilag a gyár préskapacitásának megduplázását eredményezi.

Hangsúlyozta, a beruházással a magyar gazdaság tovább erősödik. A cél az, hogy továbbra is az Európai Unió leggyorsabb növekedési ütemét tudja felmutatni.

Szíjjártó Péter közölte: az új üzemben alkalmazott legmodernebb technológia révén nemcsak helyi szinten, de globálisan is hatékonyabbá és rugalmasabbá válik a Mercedesek gyártása.

Fontos szerepet tölt be a kecskeméti gyár a cégcsoporton belül

A mostani beruházással kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a kecskeméti gyár nemcsak hazánkban, hanem a Mercedes-Benz Cars globális gyártási hálózatában is tovább növelte jelentőségét az utóbbi időben. A gyár ugyanis úttörő szerepet tölt be olyan új gyártástechnológiák alkalmazásában és tesztelésében, amelyeket a sikeres tesztidőszakot követően később a termelési hálózat más telephelyei is átvesznek és alkalmaznak.

Korábban már részletesen írtunk arról is, hogy az utóbbi évek ugyan az SUV szegmens térhódításáról szóltak a globális autópiacon, az idehaza gyártott kompakt szegmens modelljei még mindig rendkívül népszerűek a Mercedes vásárlóinak körében. Súlyuk magas szinten stabilizálódott az autógyártó összértékesítésén belül, így érdemben hozzájárultak ahhoz is, hogy a németek megvédték a világ elsőszámú prémiumautó-gyártójának járó címüket 2019-ben. Tavaly összesen 2,38 millió autót értékesítettek globálisan, amelyből mintegy 667 ezer darab volt kompakt személyautó, így az összértékesítésen belül közel 28 százalékos részarányt képviselt.

Nem véletlen, hogy a vállalat vezére, Christian Wolff úgy nyilatkozott nemrég, hogy a kompaktok népszerűségének köszönhetően:

A MERCEDES-BENZ KECSKEMÉTI GYÁRÁNAK TERMELÉSI PROGRAMJA MÁR 2020-RA IS TELÍTETT ÉS TELJES KAPACITÁSKIHASZNÁLÁS MELLETT TERMELNEK.