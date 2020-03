Koronavírus: már csak három helyen lehet átkelni az osztrák-magyar határon

A koronavírus miatt Ausztria péntekre virradóra több helyen lezárta a határt Magyarország felé - jelentette az APA osztrák hírügynökség.

A nemzetközi forgalom előtt a miklóshalmi (Nickelsdorf), a kelénpataki (Klingenbach) és a rábakeresztúri (Heiligenkreuz) átkelők maradnak nyitva, a vonatok pedig Szentgotthárd-Gyanafalva (Jennersdorf) irányban léphetik át a határt - tájékoztatott az osztrák rendőrség.

A magyar és az osztrák állampolgárok emellett a pomogyi (Pamhagen), a sopronkeresztúri (Deutschkreutz), a rőtfalvai (Rattersdorf), a csajtai (Schachendorf) és az monyorókeréki (Eberau) átkelőt is használhatják. A többi átkelőt Magyarország irányába lezárták.

Tegnap megírtuk, hogy a határon fizikai útakadályokat helyeznek ki az érintett átkelőknél, és ezután már Ausztriából Vas megyébe csak Bucsu, Kőszeg és Rábafüzes átkelőhelyeken lehet belépni - az ellenőrzés után.

Itt szereznek érvényt annak a rendelkezésnek is, hogy Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkező nem magyar állampolgárok nem léphetnek be Magyarország területére, illetve a magyar állampolgárok is csak abban az esetben, ha vállalják a hatósági házi karantén feltételeit. Amennyiben már a határon elvégzett egészségügyi vizsgálatok felvetik a fertőzöttség gyanúját, akkor kijelölt karanténba kell vonulniuk.