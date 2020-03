Zsiday keményen kiosztotta a politikusokat a koronavírus kezelése miatt

Amit a hétfői Portfolio-konferenciákon elmondott , azt egyrészt megismételte friss posztjában is Zsiday Viktor, a Citadella alap portfóliókezelője, de ma "egy kicsit" tovább is ment és keményen kiosztotta az európai és amerikai politikusokat. Az elmúlt napok itthoni és külföldi tapasztalatai alapján ugyanis meglátása szerint csak félszívvel akarják kezelni a döntéshozók a koronavírus járványt, amivel valójában még nagyobb bajt, elhúzódó válságot okoznak. Ez nagyon hasonló, mint amit Jim Cramer bemondott a CNBC-n, miszerint be kell vállalni a recessziót a járvány leküzdése érdekében.