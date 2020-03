Koronavírus: súlyos az iráni helyzet, jön a házi karantén

Felszólították vasárnap az irániakat, hogy maradjanak otthon az új koronavírus-járvány terjedése miatt, az adatok szerint ugyanis egyre nő a fertőzöttek és a halálesetek száma.

Kianus Dzsahánpúr egészségügyi minisztériumi szóvivő vasárnap közölte, hogy újabb 113 beteg halt meg koronavírus-fertőzésben, ezzel a hivatalos adatok szerint eddig 724 a halottak száma, így Irán a betegség által leginkább sújtott országok között szerepel. Ez volt az első olyan nap, amikor az új halálos esetek száma meghaladt a százat.

Az embereknek le kellene mondaniuk utazásaikat, és otthon kellene maradniuk, hogy javulhasson a helyzet

- mondta sajtótájékoztatóján a szóvivő. Az elmúlt 24 órában 1209 új esetet diagnosztizáltak, így a fertőzöttek száma 13 938-ra nőtt. Négyezer-ötszázkilencvenen meggyógyultak a szóvivő szerint.

Az iráni vezetők vasárnap hivatalosan elismerték, hogy a járvány túlterhelheti az egészségügyi rendszert. Ha ez a tendencia folytatódik, nem lesz elég kapacitás - ismerte el a járványellenes kampányt vezető Ali Reza Zali, akit az IRNA hírügynökség idézett. A feltételezések szerint Iránban mintegy 110 ezer kórházi ágy van, ebből 30 ezer a fővárosban, Teheránban. A hatóságok szükség esetére mobilklinikák felállítását ígérték.Az egészségügyi minisztérium adatai szerint a halottak 55 százaléka a hatvanas éveiben járt, 15 százalékuk 40 évnél fiatalabb volt. Iránban a vírus több magas rangú vezetőt megfertőzött.

A hatóságok ennek ellenére késlekednek a más súlyosan fertőzött országokban már meghozott intézkedések bevezetésével. Haszán Róháni elnök kizárta az általános karantént, és közölte, hogy a kormány a határok nyitva tartásán dolgozik. A parlamenti választások április 17-ére kitűzött második fordulóját meghatározatlan időre elhalasztották a járvány miatt.

Dalia Samhouri, a WHO magas rangú regionális vezetője szerint mind Irán, mind Egyiptom, a két legnépesebb közel-keleti ország feltehetően kevesebb esetet jelent be a ténylegesnél a vírus jellege miatt, amely már a tünetek megjelenése előtt is fertőz. Egyiptomból vasárnapig 110 megbetegedést és két halálesetet jelentettek.

A térség más országaiban viszont újabb intézkedéseket hoztak a járvány ellen. Vallási hatóságok bejelentették, hogy további intézkedésig bezárják a jeruzsálemi al-Aksza mecsetet, az iszlám harmadik legszentebb helyét és a Szikladómot. Az imákat a szentélyek körüli szabad téren tartják.

Az izraeli főrabbi hivatala a múlt héten arra kérte a zsidókat, hogy ne menjenek tömegesen imádkozni a Siratófalhoz.

Jordánia vasárnap közölte, hogy hat új megbetegedést észleltek. Négyen francia turisták, ketten jordániai állampolgárok. Az ország felfüggesztett minden légijáratot, csak segélymunkások és diplomaták léphetnek az országba, és két hétre bezárták az iskolákat. Tilos vízipipát szívni a kávéházakban.

Más országokban is jelentős intézkedéseket hoztak a kór terjedésének lassítására. Tunéziában például önkéntes alapot hoztak létre a járvány megfékezése és a gazdasági visszaesés megakadályozására. Az észak-afrikai ország, amely eddig 18 fertőzéses esetről adott tájékoztatást, a többi között ideiglenesen betiltotta az imákat a mecsetekben, és elrendelte a kávéházak késő délutáni bezárását, betiltotta a tömeges kulturális és sportrendezvényeket, üzleti jellegű összejöveteleket.

Algéria felfüggesztette minden franciaországi légi járatát.

Pakisztán vasárnap 19 új fertőzéses esetet fedezett fel, a fertőzöttek száma ezzel 53-ra emelkedett. A leginkább sújtott térség Szindh tartomány, utána következik Beludzsisztán. Az egészségügyi intézmények szerint az érintett pakisztániak legnagyobb része Iránban, Irakban, Szíriában, Szaúd-Arábiában, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban fertőződött meg.

A libanoni egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy eddig 99 vírusfertőzéses esetet regisztráltak. A libanoni államfő vasárnap felhívást intézett az ország lakosaihoz, hogy kerüljék a társas összejöveteleket. Michael Aun ezt egy televíziós beszédében mondta annak a kormányülésnek a kezdete előtt, amelyen rendkívüli intézkedések bevezetéséről tárgyaltak.

Marokkó vasárnap bejelentette, hogy meghatározatlan időre felfüggeszt minden nemzetközi repülőgépjáratot a járvány miatt. Az országban eddig 28 bizonyított fertőzéses esetet jegyeztek fel, egy ember már meggyógyult, egy 89 éves asszony viszont meghalt.

A Fülöp-szigeteken vasárnap további négy halálesetről tettek bejelentést az egészségügyi hatóságok, ezzel 12-re emelkedett a betegségben eddig elhunytak száma. Az országban 140 fertőzöttről tudnak.

Törökország több mint tízezer Mekkából hazatérő zarándok számára rendelt el kéthetes vesztegzárat, miután egyikük vírustesztje pozitívnak bizonyult. A hatóságok ellenőrzéseket végeznek minden olyan repülőgépen, amelyen Mekkából hazatérők érkeznek, és azonnal kórházba szállítják azokat, akiken a betegség tüneteit észlelik.

Az új vírusnak áldozatául esett vasárnap a negyedik görög beteg, egy 53 éves férfi.

Bulgária keddtől betiltani készül az Olaszországból és Spanyolországból érkezők beutazását az országba - közölte a bolgár közlekedési miniszter. Jelezte ugyanakkor, hogy azokra a bolgárokra, akik az említett országokból szeretnének hazatérni, tizennégy napos karantén vár.

Címlapkép: Getty Images