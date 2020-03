Koronavírus: újra szigorít Kína a karantén szabályokon

Kínában már a második egymást követő napon haladta meg a külföldről beutazással behozott koronavírusos esetek száma (16 eset) az országon belül történt fertőzéses esetekét (4 eset), ezért vasárnap azt jelentették be a hatóságok, hogy szigorítják a karantén szabályait a külföldi utazásoknál.

Reuters tudósítása szerint ez azt jelenti, hogy Pekingben a központi reptérre irányítják át az összes, külföldről érkező gépet és az utasokat automatikusan 14 napos karanténba teszik a saját költségükre (ez nyilván erős elrettentő erő lehet sokaknak a hazatérésre). Egyúttal a hatóságok megkérték a külföldön tartózkodó kínaiakat is, hogy ne térjenek haza, hanem próbálják ott kezeltetni magukat, ahol vannak a világban, az otthoni kínaiakat pedig arra kérték, hogy ne utazzanak külföldre. Az egyik tartomány közben készpénzes jutatást ígért azoknak, akik olyan embereket jelentenek be, akik kikerülték a külföldről (nem feltétlenül repülővel) hazatérés mellett a karantén szabályait.

Közben azért van jó hír is a koronavírus helyzet kapcsán: a kínai Hupej tartományban szombaton sorozatban már a tízedik egymást követő napon nem jelentettek új fertőzéses esetet, és Hupej tartomány fővárosában, Vuhanban is csak négyet. Ezzel együtt a vuhani egészségügyi hatóság helyettes vezetője azt mondta a Reutersnek: nagyon súlyos a helyzet a városban, és akinek nincs halaszthatatlan ügye, ne is menjen kórházba, mert nagy a koronavírusos fertőzésveszély.

Az is jó hír, hogy néhány kínai nagyvárosban kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba: Shanghaiban és Hanzouban újra megnyitottak a turista látványosságok, éttermek, edzőtermek és Hupej második legnagyobb városában is hétfőtől újra kinyitnak a hivatalok, illetve egyre több gyárban is elkezdődik/elkezdődött a termelés.