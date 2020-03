Megerősítették: Németország holnaptól lezárja a határait

MTI Cikk mentése Megosztás

Németország lezárja Ausztriával, Franciaországgal és Svájccal közös határát hétfő reggel 8 órától a koronavírus-járvány miatt - jelentette be Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter vasárnap este, megerősítve a döntésről szóló sajtóértesüléseket. Ugyancsak vasárnap arról is döntöttek, hogy a német-dán határt is lezárják.