Vigyázz! Ez most az 5 legkárosabb koronavírusos csalás

A koronavírus-járvány terjedésével párhuzamosan megjelentek azok a rosszindulató szereplők is a világon, akik pénzt, adatokat, jelszókat akarnak kicsikarni a vírus következményei miatt aggódó emberekből. Online és offline is egyre több kártékony ember próbálja előnyeire fordítani a pánikot, így nagyon óvatosan kell még akkor is eljárnunk, ha egy hivatalosnak tűnő levelet kapunk vagy ha egy statisztikákkal foglalkozó weboldalat látogatunk meg. Megnéztük az öt leggyakoribb átverést, amit olyan emberek hoztak létre, akik a koronavírussal kapcsolatos félelmeken akarnak nyerészkedni.