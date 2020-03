Bréking! Hiteltörlesztési moratóriumot kezdeményez az MNB

Az MNB azonnali lépéseket tesz a koronavírus által sújtott vállalati szektor megsegítésére, ezért hiteltörlesztési moratóriumot javasol a vállalatok számára. A Növekedési Hitelprogram keretében nyújtott hitelek esetében év végéig (!) mentességet is ad a jegybank a törlesztés alól, hasonlót javasol a többi hitel esetében is.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a mai napon több intézkedést hozott annak érdekében, hogy támogassa a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került, illetve potenciálisan nehézségekkel szembesülő vállalatokat - közölte a jegybank.

Az MNB felszólítja a bankokat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel alkalmazzanak a vállalatok esetén törlesztési moratóriumot. Amennyiben ez nem történik meg, az MNB felkéri Magyarország kormányát, hogy rendelje el a fizetési moratóriumot a vállalati hitelek törlesztésére.

Ezt segítve az MNB döntést hozott arról, hogy a Növekedési Hitelprogram (NHP) keretében folyósított hiteleknél törlesztési moratóriumot hirdet, és lehetővé teszi a bankok számára, hogy a kis és középvállalatok számára elérhető NHP-s hiteleket átstrukturálják, a visszafizetés ütemezését átalakítsák.

Mindemellett az MNB döntött az elfogadható fedezeti kör nagyvállalati hitelekkel való kibővítéséről. Mindez érdemben támogatja és likviditási szempontból felértékeli a vállalati hitelezést, segíti a nagyvállalati hitelek teljesítő státuszának fenntartását, illetve az értékpapír-fedezetek felszabadításával tovább javítja a bankok likviditási helyzetét. A lépés eredményeként több mint 2500 milliárd forinttal bővül a jegybanki műveletek során felhasználható fedezetek értéke.

Az MNB felszólítja a bankokat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel rendeljen el az összes vállalati hitel esetén elővigyázatossági törlesztési moratóriumot, segítve ezzel a vállalatok likviditási helyzetét. A lépés segíthet átvészelni az átmeneti fizetési nehézségeket, és támogatja a gyorsabb helyreállást. Amennyiben a hazai bankok nem teszik lehetővé az ügyfeleknek a fizetési moratóriumot, az MNB felkéri Magyarország kormányát, hogy maga hozzon ilyen rendelkezést. A vállalati ügyfelek esetén a törlesztési moratórium 2020 végéig történő fenntartása indokolt.

Az MNB saját hatáskörben a Növekedési Hitelprogram keretében folyósított hiteleknél törlesztési moratóriumot hirdet, valamint engedélyezi a hitelek átstrukturálását, a törlesztés ütemezésének átalakítását. Az NHP-ban résztvevő kis és középvállalatok mentességet kapnak az év végéig az NHP-s hiteleik törlesztése alól, és így a bankoknak sem kell a refinanszírozási hitelek törlesztését teljesíteni az MNB felé. Ez potenciálisan több, mint 25 ezer vállalatot érinthet. Ennek értelmében lehetősége lesz a bankoknak az eredeti futamidő meghosszabbítására az NHP keretében kötött szerződéseknél. Hasonlóképpen az MNB lehetőséget ad a bankoknak, hogy a törlesztéseket a futamidőn belül szabadon alakítsák át. A vállalkozásoknak idei fizetési kötelezettségeiket tehát elegendő lesz jövő évtől kezdve teljesíteni, így megfelelő áthidaló megoldást kapnak a mostani nehézségekre. Az MNB a részletszabályokat hamarosan elérhetővé teszi a hiteleket kibocsátó partnerintézményei számára.

Az MNB a koronavírus-járvány által kiemelten érintett vállalati szektor hitelezésének támogatása érdekében az elfogadható fedezeti kör nagyvállalati hitelekkel való kibővítéséről döntött. Az MNB a forintban és egyéb devizában denominált, teljesítő nagyvállalati hitelek fedezetként való elfogadásáról a héten megkezdi az egyeztetést a bankokkal. A hazai bankok mérlegében jelenleg csaknem 3600 milliárd forint értékben találhatók teljesítő nagyvállalati hitelek, amelyek esetében az MNB egységesen 30 százalékos haircutot alkalmaz. A lépés eredményeként több mint 2500 milliárd forinttal, a GDP 5 százalékával bővül a jegybanki likviditásnyújtó műveletek során felhasználható fedezetek értéke és egyúttal jelentősen növekszik a bankok hitelezési potenciálja. A nagyvállalati hitelek fedezetként való befogadása érdemben támogatja és likviditási szempontból felértékeli a vállalati hitelezést, segíti a vállalati hitelek teljesítő státuszának fenntartását, illetve az értékpapír-fedezetek felszabadításával javítja a bankok likviditási helyzetét.

Érthető és indokolt egyfajta adósságszolgálati könnyítés bevezetése a magyar vállalatoknál annak fényében, hogy a koronavírus gazdasági következményei a vállalati csődráta példátlan emelkedését hozhatják, a talpon maradó vállalkozásoknak pedig csökkenő bevételek mellett kellene munkaerő-költségeiket kigazdálkodniuk, amelynek a tömeges elbocsátás és makroszinten a munkanélküliség meredek emelkedése az alternatívája. A törlesztési moratórium a vállalatok egy része számára az életben maradást is jelentheti. A fő kérdés most azt lehet, hogy a kockázati költségeik (hitelezési veszteségek) meredek emelkedésével szemben mi elfogadható alternatíva a magyar bankok számára, és hogy a várható veszteségek milyen arányban állnak a törlesztési moratórium miatti kamatbevétel-kieséssel. A magyar vállalatok teljes banki hitelállománya az MNB 2019 végi adatai szerint 8300 milliárd forint. Feltételezve, hogy átlagosan 2 százalékos kamatmarzsot realizálnak ezen a kereskedelmi bankok (valahol ekörül lehet a valós szám a Növekedési Hitelprogramban lévő hiteleket is figyelembe véve), az év végéig hátralévő több mint 10 hónapban esedékes kamatbevétel-kiesés mintegy 150 milliárd forintra rúghat. Ez a hitelállomány arányában 1,8%-os kockázati költséget jelent, amelyre a legnagyobb válságok időszakában szokott csak lenni példa (a legtöbb bank számára 0,5% körül van "békeidőben" az elfogadható maximum). A jegybank bejelentése mögött tehát olyan kalkulációk állhatnak, amelyek valóban nagy gazdasági visszaeséssel és ritkán látható banki kockázati költséggel számolnak. Azt kell végigszámolniuk a jogalkotóknak és a kockázatbecsléseket végző szakértőknek, hogy a bankszektor várható hitelezési veszteségei (kockázati költségei), valamint az esetleges nem cselekvésből származó össztársadalmi veszteségek arányban vannak-e a banki nettó kamatbevételekből származó (adóváltoztatáskkal persze részben az állam által átvállalható) banki veszteségekkel.

A vállalatok hitelállományáról legutóbb itt írtunk részletesen.

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi