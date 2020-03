IMF-vezér a koronavírus elleni küzdelemről: jók az eddigi lépések, de ezeknél még sokkal több kell majd

A Nemzetközi Valutaalap elnöke szerint a jelenlegi gazdasági visszaesés hatásait csak az országok koordinált fellépésével lehet mérsékelni. A megkezdett költségvetési és monetáris intézkedések jók, ennél azonban sokkal többre lesz szükség, és a pénzügyi rendszernek is ki kell vennie a részét. Ha arra van szükség, az IMF kész mozgósítani az 1000 milliárd dolláros hitelezési kapacitását és egyébként is tárgyal már több tucat országgal az esetleges segítségnyújtásról.

Bár a koronavírus-járvány megfékezéséhez a karantén és a szociális kapcsolatok minimalizálása a leghatásosabb megoldás, a globális gazdaságnak pont ennek az ellenkezőjére van szüksége – írja blogbejegyzésében az IMF vezére, Kristalina Georgieva. Az elnök hozzáteszi, a folyamatos kapcsolattartás és a szoros koordináció a legjobb megoldás a vírus fájdalmas gazdasági hatásainak enyhítésére.

Több kormány már jelentős lépéseket tett az IMF-elnök szerint, beleértve a napokban elfogadott monetáris intézkedéseket is. Ennél azonban többet kell tenni, világít rá Georgieva. A vírus terjedésével további együttműködésre lesz szükség. Georgiva ehhez globálisan összehangolt és koordinált fiskális intézkedéseket javasol.

A Nemzetközi Valutaalap három javaslatot fogalmazott meg, amelyeket a döntéshozóknak meg kell tennie.

Fiskális stimulus

A költségvetési költekezésnek jelentős szerepe lesz abban, hogy a kiküszöbölje a jelenlegi visszaesés hosszú távú hatásait. A legelső körös intézkedések általában az egészségügyi és szociális többletkiadásokat érintik, hiszen ez kulcsfontosságú a vírus terjedésének lassításához. Az IMF elnöke szerint a kormányoknak folytatniuk kell a költekezést, hogy elérjék a leginkább rászoruló embereket és vállalatokat. Georgieva szerint ehhez meghosszabbított betegszabadságra és adókedvezményekre lesz szükség.

A fiskális kiadások szükséges mértékét szemléltetve az IMF-vezér megemlíti, hogy a 2009-es visszaesés során a G20-országok a GDP-jük 2%-át költötték el válságkezelésre – mozgástér tehát még bőven van.

A központi bankoknak is szerepe van

Az IMF elnöke szerint a fejlett országok jegybankjainak tovább kell lazítaniuk a kamatkörnyezeten, növelniük kell a bizalmat és a keresletet, és csökkenteniük kell az akadályokat a reálgazdaságba áramló pénzösszegek előtt. Kiemeli a Fed példáját, aki ismételten rendkívüli kamatvágást hajtott végre, eszközvásárlást jelentett be, és ígéretet tett a tartalékráta csökkentésére.

Felhívta a figyelmet rá, hogy a tegnapi napon a központi bankok határozott, összehangolt lépéseket tettek a swap-ügyletek bővítése érdekében, hogy ezzel is enyhítsék a nyomást a globális pénzügyi piacokon. Ennek a fejlődő piacokon lehet nagy szerepe Georgieva szerint, onnan ugyanis a válság kezdete óta 42 milliárd dollárt vontak el a befektetők. Ilyen mértékű kiáramlás korábban még sosem történt. A fejlődő országok jegybankjainak így egyszerre kell majd megállítania a tőkekiáramlást, és kezelni kell a reálgazdasági sokkokat.

A szabályozásokon is sok múlik

A pénzügyi rendszer vezetőinek most az a fontos feladatuk, hogy fenntartsák a pénzügyi stabilitást, megőrizzék a bankrendszer megbízhatóságát és táplálják a gazdasági aktivitást egyszerre. Az IMF-vezér szerint a jelenlegi válság próbára teszi a legutóbbi pénzügyi válság során eszközölt változásokat. Előfordulhat az IMF-vezér szerint, hogy a bankoknak rugalmasságot kell mutatniuk a tőke- és likviditási puffereik használatakor, de a kihelyezett hiteleik újratárgyalási is szóba kerülhet.

Mit tesz az IMF?

Georgiva azt állítja, hogy

az IMF készen áll mozgósítani az 1000 milliárd dolláros hitelezési kapacitását, hogy segítse a bajba jutott tagállamokat, elsőként gyorssegélyt nyújthat azoknak, akiknek sürgősen szükségük van a forrásokra.

A Valutaalap akár 50 milliárd dollár összegű segítséget is adhat a fejlődő országoknak, az alacsony jövedelmű tagok pedig 10 milliárd dollárt is igényelhetnek kamatmentes hitel formájában. Az IMF jelenleg már 40 különböző tárgyalást folytat elővigyázatossági és tényeges folyósítási megállapodásokról 200 milliárd dollár összértékben. Ezen felül további 20 ország érdeklődött már a Valutaalapnál. Emellett van egy olyan katasztrófa-helyzeti alap is, amely a legszegényebb országok számára nyújt segítséget a bajban tényleges adósságelengedés formájában.

Az IMF első embere posztja végén a globális összefogásra szólít fel, mert a vírus negatív hatásait nem a bezárkózással, hanem a nemzetközi együttműködéssel lehet csak sikeresen legyőzni.

Címlapkép: Getty Images