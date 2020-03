Szájmaszkban alakul meg az új szlovák kormány

Napokon belül megalakulhat az új szlovák kormány. A miniszterelnök a jobboldali Igor Matovic (OLaNO) lesz, a gazdasági tárcát a liberális Richard Sulík (SaS) kapja. A kormánynak azonnal nehéz helyzettel kell szembenéznie, az előző kabinettől azonban szigorú járványügyi intézkedéseket örököltek. Az elemzők által beharangozott szlovák jobboldali fordulatra azonban még biztosan várni kell.

Ahogy arról beszámoltunk, Szlovákiában a február végi választás meglepetésszerű eredményt hozott, az Igor Matovic vezette jobboldali Egyszerű Emberek (OLaNO) 25%-os eredménnyel győzött, a korábbi kormánypárt, a Robert Fico vezette Smer 18%-os eredményével csalódást keltően szerepelt. A parlamentbe jutott még a Boris Kollár vezette „egyemberes párt”, a Család Vagyunk (Sme rodina), a szélsőjobboldali Néppárt – Mi Szlovákiánk (LSNS), és két liberális-jobboldali tömörülés, a Szabadság és Szolidaritás (SaS), és az Emberekért (Za ludí).

Mint azt akkor előrevetítettük, Szlovákiának jobboldali kormánya lesz Igor Matovic vezetésével. A kormánynak tagja lesz még a Boris Kollár vezette Sme rodina, a Szabadság és Szolidaritás és az Emberekért is. A tárgyalások folyamatosan zajlanak, a hivatalos bejelentés a napokban várható. Jól szemlélteti a helyzetet, hogy a régi és az új szlovák kormány tagjai egyaránt szájmaszkban jelennek meg a nyilvánosság előtt, akárcsak a köztársasági elnök.

Nehéz helyzetben Szlovákia

Északi szomszédunkat pont akkor kapta el a koronavírus, amikor az egyébként is sérülékeny állapotában volt – a Bizottság az uniós források rossz felhasználása miatt és a munkaerő termelékenységének a bérköltséget meghaladó mértékű növekedése okán Szlovákia idei GDP-előrejelzéseit az elmúlt hónapokban rontotta le 2,1%-ra. Ráadásul a korábbi kormány költekezései (például 13. havi nyugdíj) lyukat ütöttek a költségvetésen is: az idei évre betervezett 0,49%-os hiányt már 1,2%-ra módosították, és a koronavírus csak ezután jött.

Ráadásul Szlovákia extrém módon ki van téve a vírus hatásainak, az export ugyanis a GDP 96%-ig terjed. Az sem kedvez a szlovákoknak, hogy a kereskedelmi partnerek nem kellően diverzifikáltak, az exportjuk nagy része (22%) Németországba megy.

Szlovákia egyébként szigorú intézkedéseket vezetett be a koronavírus ellen: lezárták a határokat, szlovák állampolgár csak úgy léphet be, ha 14 napos hatósági karanténba vonul. Az élelmiszerboltokon, gyógyszertárakon és éttermeken kívül mindent bezártak – utóbbi bezárásáról épp ma döntenek.

Jobboldali fordulatra egyelőre ne számítsunk

Ilyen körülmények között kéne az új szlovák kormánynak kialakítania az együttműködés feltételeit. Az elemzők gyakorlatilag egyöntetűen jobboldali fordulatot várnak a szlovák kormánytól, mi azonban már korábbi elemzésünkben is rávilágítottunk, hogy ez miért ütközhet akadályokba. A kormánykoalíció két legnagyobb pártja gyakorlatilag nem rendelkezik kiépített struktúrával, nincs tagsága, és parlamenti frakciójuk összetétele is színes (számtalan civillel a körükben).

Az új kormány már be is jelentette, hogy a választások előtt az előző kormány által elfogadott szociális intézkedéseket nem vonják vissza. A jelenlegi visszaesés pedig akár egy-másfél évre is rányomhatja a bélyegét a szlovák kormány gazdasági programjára. A hitelek törlesztésének elhalasztása, szociális kiadások megemelése a munkaerőpiacról kiszorultak védelmében, valamint vállalati segélyalapok már szóba is kerültek.

Címlapkép: MTI/EPA/Jakub Gavlák