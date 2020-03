Ez háború: drákói intézkedések Franciaországban, bezárkózik a világ

Európában Spanyolország és Olaszország után Franciaországban is általános karantént rendeltek el az új koronavírus-járvány miatt, mindeközben a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint világszerte már legalább 182 ezren fertőződtek meg a kórokozóval, a halálesetek száma több mint hétezer, a gyógyultaké pedig csaknem 80 ezer.

Drákói szigor

Franciaországban 100 ezer rendőrt vezényelnek az utcákra a kijárási korlátozások betartatására - jelentette be Christophe Castaner francia belügyminiszter Párizsban hétfő éjjel. Castaner azt is tudatta, hogy az utcákon ellenőrzőpontokat állítanak fel, és aki megsérti a kijárási tilalmat, az akár 135 eurós (mintegy 46 ezer forintos) bírságra számíthat. Emmanuel Macron francia elnök hétfő este drámai hangvételű tévébeszédben jelentette be, hogy keddtől mindenki csak halaszthatatlan ügyben hagyhatja el a lakhelyét, ha munkába vagy bevásárolni indul. Külön felszólította a franciákat, hogy csak a legszükségesebb dolgokért induljanak el, egyébként senki ne menjen el otthonról.

Háborúban állunk

- hangoztatta beszéde során többször a francia államfő, bejelentve egyúttal, hogy a többi uniós országgal együttműködve kedd déltől 30 napra lezárják a schengeni övezet külső határait. A hétfő esti hivatalos adatok szerint a fertőzöttek száma Franciaországban 6633 volt, ami több mint 1200-zal haladja meg az előző napi adatokat, a halottak száma pedig 21-gyel 148-ra emelkedett.

Tiltások

Mindeközben Chile, Guatemala, Kolumbia és Venezuela is bejelentette, hogy megtiltja a belépést területére. Chile és Guatemala egyelőre 15 napra zárja le határait. Sebastián Pinera chilei elnök bejelentése értelmében a belépési tilalom szerdán lép életbe. A hazaérkező chileieknek pedig 14 napra karanténba kell vonulniuk. Az országban eddig 155 koronavírusos fertőzöttről tudnak. Alejandro Giammattei guatemalai elnök hasonló intézkedéseket jelentett be, miután újabb 6 embernél mutatták ki a betegséget az országban. A térségben először Salvador zárta le határait, ahol még nem találtak fertőzöttet. A múlt hét folyamán aztán Argentína, Peru, Panama és Honduras is megtiltotta a beutazást.

Hétfő este Iván Duque kolumbiai elnök is tudatta, hogy az ország március 17-től május 30-ig lezárja határait a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megakadályozása érdekében. A venezuelai, 2200 kilométer hosszú határ lezárását már korábban bejelentették. Kolumbiában 58 fertőzött van. Nicolás Maduro venezuelai elnök is bejelentette, hogy "totális karantént" rendel el az országában. Latin-Amerikában és a térségben Salvadorban, Nicaraguában, Haitin és Belize-ben nem találtak egyelőre fertőzöttet.

Az új koronavírus-járvány térségbeli és globális terjedéséről, valamint a visszaszorításának érdekében tett lépésekről egyeztettek kedden videókonferencián Dél-Korea, Japán és Kína külügyi tisztségviselői. A dél-koreai külügyminisztérium sajtóközleménye szerint a három ország egyetértett abban, hogy a járvány felszámolása érdekében elengedhetetlen Szöul, Tokió és Peking szoros együttműködése. A három ország diplomatái az utóbbi időben fokozták az együttműködést a járvány visszaszorításával kapcsolatban, és összehangolták lépéseiket.

Tesztelik a vakcinát

Megkezdték az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett első vakcina tesztelését - jelentette be az amerikai Egészségügyi Intézetek Központja (NIH) hétfőn. Közleményében a szervezet tudatta: a klinikai teszteket 45 önkéntes jelentkezőn kezdték meg. Valamennyien 18 és 55 év közötti felnőttek, akik jó egészségnek örvendenek. A kísérletek körülbelül hat hétig tartanak. Az első páciens hétfőn délelőtt kapta meg az oltást.

Tanítási szünetet rendelt el március 21-től április 12-ig az orosz főváros közoktatási intézményeiben hétfőn Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere. A polgármester, akit Mihail Misusztyin miniszterelnök hétfőn a koronavírus terjedése elleni védekezés kormányzati koordinációs tanács első elnökhelyettesévé nevezett ki, április 10-ig megtiltotta az 50 fősnél népesebb rendezvények megtartását is a fővárosi zárt helyiségekben. Emellett jelentősen kibővítette azoknak az országoknak a listáját, amelyek esetében a beutazóknak 14 napos elkülönítésnek kell alávetniük magukat. Az új rendelkezés az összes európai országot és az Egyesült Államokat érinti.

