Koronavírus: azonnali segítséget kaphatnak a magyar vállalatok

Több mint kétszázezer vállalkozást érint a március 20-ai adófizetési határidő. Ha a közterhek megfizetése a gazdálkodóknak nehézséget okoz, kérhetik az adóelőleg összegének mérséklését, illetve a fizetési halasztás mellett a részletfizetést is - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert. A koronavírus elleni küzdelemben az életvédelem mellett fontos az is, hogy az emberek jövője is biztonságban legyen - tette hozzá.