Újabb ismert tévhitet cáfoltak meg a koronavírussal kapcsolatban

Elterjedt tévhit, hogy a véradáskor egyben koronavírus jelenlétét is tesztelik. Ezt cáfolta most meg az Országos Vérellátó Szolgálat.

A közösségi oldalakon elterjedt információkkal ellentétben a véradásokon nem végeznek koronavírus-szűrést - tájékoztatta az Országos Vérellátó Szolgálat szerdán az MTI-t. A közlemény szerint a koronavírus cseppfertőzéssel terjed, a fertőzés tehát vérátömlesztéssel nem adható tovább.

A koronavírus legnagyobb veszélye, hogy a betegség miatt meghiúsul az ellátáshoz szükséges vérmennyiség levétele - tették hozzá. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a véradásra továbbra is nagy szükség van, a pandémiás időszak alatt is várják a véradókat.

