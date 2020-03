Várni kell még Orbán Viktor 3 órás bejelentésére

Orbán Viktor miniszterelnök 3 órára hirdetett bejelentést a Facebook-oldalán előzetesen, azonban a nagy érdeklődés és az oldal leterheltsége miatt a közvetítés nem valósult meg, az M1 élő adásában is arról tájékoztattak kezdetben, hogy a nagy leterheltség miatt nem tudták élőben közvetíteni a bejelentést. A Portfolio is csak ezt tudta írni. Orbán Viktor beszéde többször is elindult a bejelentkezés során, azonban egyszer sem volt hangja. Később az M1 élő adásában elhangzott: a videó teljes egészében látható lesz a tévécsatornán. Közben a bejelentések elérhetővé váltak, erről szóló cikkünk itt található