A fővárosi kormányhivatal azt kéri, hogy ha lehet, ne most menjünk ügyintézni

A kormányablakokban már csak időpontfoglalással lehet ügyintézni, és ez sokaknak nem tetszik - tegnap például dulakodás is kialakult emiatt az egyik kormányablakban. Budapest Főváros Kormányhivatala arra kéri az ügyfeleket, hogy legyenek türelmesek, és lehetőleg ne most intézzék okmányaik cseréjét.

A koronavírus-járvány lassítása érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala is számos intézkedést tett az ügyfelek és a munkatársak egészségbiztonságának érdekében - írják közleményükben. A rendkívüli intézkedésekre a kormányablakoknál is azért van szükség, mert a koronavírus-járvány már Magyarországot is elérte, a csoportos fertőzések szakaszához értünk, amikor a vírus közösségben, különösen zárt terekben emberről emberre terjed. Ilyen hely a kormányablak is.

Türelmet és együttműködést kérünk ügyfeleinktől a járvány lassítása érdekében.

- írják a közleményben.A Kormányablakok a tegnapi naptól csak időpontfoglalással érkező ügyfeleket fogadnak, azért hogy az ügyféltérben a lehető legkevesebb személy tartózkodjon. A jelenlegi helyzet mindenkitől türelmet és együttműködést követel, sajnos azonban van, aki figyelmen kívül hagyná a biztonsági intézkedéseket. A tegnapi nap Budapest egyik Kormányablakában egy türelmetlen, agresszív ügyfél rátámadt a biztonsági őrre és dulakodás alakult ki közöttük.A koronavírus terjedése csak közös erőfeszítésekkel fékezhető meg, szükséges az emberek fegyelmezett viselkedése, ezért arra kérjük ügyfeleinket, hogy lehetőség szerint ne most intézzék okmányaik cseréjét, hisz azok a veszélyhelyzet után még 15 napig érvényesek - áll a közleményben. Amennyiben feltétlenül szükséges a személyes ügyintézés, úgy kérik, tartsák be a biztonsági intézkedéseket és a különleges eljárásrendet saját maguk és mások védelme érdekében is.

