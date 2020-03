Akár 1 millió fővel is nőhet a munkanélküliség Magyarországon - Mit lehet tenni?

A koronavírus járvány rohamos világszintű terjedése és annak súlyos gazdasági következményei miatt a turizmusban 400 ezer ember munkája került veszélybe az ágazati vezető szerdai figyelmeztetése szerint, ma pedig arra hívja fel a figyelmet Essősy Zsombor, hogy nemcsak itthon ugorhat meg gyorsan a munkanélküliek száma, hanem akár 3-400 ezer frissen munkanélkülivé vált külföldi magyar is hazajöhet. Emiatt a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatója egyre több olyan jelet lát, miszerint 1-2 hónap alatt akár 1 millióval is nőhet idehaza a munkanélküliek száma. Alábbi cikkében - amely röviddel Orbán Viktor kormányfő szerdai bejelentése előtt született - konkrét javaslatokat is megfogalmazott ennek a rendkívül negatív kilátásnak az elkerülésére, a hatások tompítására. Az alábbiakban az ő cikkét közöljük Szebeni Dávidnak, az Enrawell stratégiai igazgatójának tegnapi véleménycikke után.