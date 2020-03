Egyelőre engedik a román és bolgár vendégmunkásokat - Rendeződni látszik a káosz az osztrák határon

Gulyás Gergely a mai Kormányinfón elmondta, hogy:

A tranzitforgalmat és az áruszállítást biztosítani kell, ezért megnyitottunk más határátkelőt (Rábafüzes és Kópháza) míg a nem magyar állampolgárok (bolgár, román) hazatérő vendégmunkások továbbra is csak Hegyeshalomnál mehetnek át, este 9 és hajnali 5 között, de fennállhat olyan eset is, hogy napközben is megnyitjuk ezt a humanitárius útvonalat előttük, ha szükséges lesz.

Tegnap délután fél 7-kor, miután már elvileg elindult a sor a határnál egy olvasónk, így jellemezte a helyzet:

"A hegyeshalmi határátkelő előtt vagyok 24 km-el osztrák oldalon. Olvasom a hazugságokat, hogy megindult a forgalom és csak nevetni tudok, hisz itt állunk a sorban kamionnal és nem mozdul semmi. Igazán jó lenne és megköszönnénk mi kamionosok, ha vége történne valami. És pontosan hol is marad az áru szabad forgalma, mert momentán itt nem létezik. Tudjuk jól mi csak senkik vagyunk, de azért mi is emberek, és minket is hazavárnak vagyis várnának!"

Tegnap délután és este vélhetően még idő kellett ahhoz, hogy a több tíz kilométeres sor vége is elindulhasson, ez mára rendeződni látszik,

Jelenleg a police.hu és a GOOGLE ÉLŐ TÉRKÉPE SZERINT szinte akadálymentes a forgalom a hegyeshalmi átkelőnél is.

A magyar állampolgároknak egyébkén több alternatív határátkelő is nyitva áll, ha időközben ismét megnövekedne a forgalom a Hegyeshalomnál, ezeket az alábbi cikkben felsoroltuk:

Egy másik olvasónk, pont ezekről a kisebb határátkelőkön, illetve a német-osztrák átkelőnél tapasztalt forgalomról számolt be:

"Mi tegnap este (március 17. - a szerk.) jöttünk haza egy külföldi kiküldetésről Németországból. Pár nappal előtte jelentették be, hogy az osztrákok lezárták a német határt is. Ez gyakorlatban egyáltalán nem volt, egy árva lélek sem volt a Suben/Pocking átkelőnél. Ausztriába érve elkezdtük böngészni a netet a nyitott határátkelőkkel kapcsolatban, melyek a rendőrség oldalán voltak listázva. Korábban hallottunk arról, hogy Hegyeshalom elesett, így alternatív útvonal után néztünk. A csapat egyik fele Fertődöt választotta (ez bizonyult a legjobbnak, este 7 körül egyáltalán nem kellett várni), a másik fele pedig a soproni átkelőt. Itt egy órát kellett sorban állni, habár nem volt sok autó. Papírok ellenőrzésén és alapkérdéseken kívül más intézkedés nem volt. Hallomásból tudom viszont, hogy aki 8-9 után ért oda, annak 2-3 órát kellett várnia."

Önnek is van információja bármelyik magyar határról? Esetleg külföldön rekedt, mert törölték a járatát és emiatt nem tud hazajutni? Küldje el nekünk a történetet, esetleg képet is, a portfolio@portfolio.hue-mail címre, hogy mielőbb tájékoztathassuk a többi olvasónkat, így segítve egymást az informálódásban. Köszönjük!

Előzmények

Román és bolgár csoportok előtt zártuk le a határt hétfőről keddre, akik elkeseredésükben blokádot vontak az autópályára, így gátolva a hazafelé igyekvő magyarokat is. Aztán diplomáciai nyomásra tegnap éjjel keresztül utazhattak ezek a csoportok az országon, egyedi engedéllyel, ám ez felbuzdított másokat is, és újra tömegek érkeztek a zárt határunkhoz. Tegnap a kormány úgy döntött, hogy éjjel az újabb vendégmunkásokat is átengedik, most ezt a humanitárius útvonalat tartják fent, nemcsak egy, hanem a további napokra, időszakra is.