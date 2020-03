Egyes kínai tudósok szerint a koronavírus visszatér, és veszélyesebb lesz, mint előtte

A vírus visszaszorításában tevékenykedő kínai tudósok szerint nem kizárt, hogy a COVID-19 mutálódni fog, és őszi visszatértekor magasabb halálozási rátával jelentezik. Nincs egyetértés a tudósok között, mások ugyanis pont az ellentétét tartják valószínűnek: a koronavírus a nyáron visszaszorulhat, addigra pedig már kialakulhat a társadalom immunitása. Akárhogy is van, annyi biztos, hogy nem tudunk még mindent.

Minden jel szerint Kína már túl van a koronavírus járványon, a napi új esetszámok egészen minimálisak. Ezt most megerősítették a járvány elleni harcban aktívan tevékenykedő kínai tudósok, közben viszont arra figyelmeztetnek, hogy a vírus szezonálissá válhat, és év végén akár egy „halálosabb” második hullám is elindulhat – számol be a Reuters. Ahogy a járvány elhatalmasodik a világon, egyre több országban vélik úgy, hogy a járvány legkorábban a következő évben tűnhet el.

A kínai orvosi tanácsadók viszont bíznak abban, hogy a szigorú lezárásokkal a járvány terjedése teljes kontroll alatt tartható, belföldön legalábbis.

Egyedül Kína nevezhető jelenleg olyan országnak – pontosabban annak egyik tartománya, Hupei, ami azonban egy nagy európai országhoz hasonlítható területileg és lakosságszámban is -, ahol tömegesen elterjedt a vírus, és ennek ellenére sikerült azt szinte teljesen megfékezni. A kínai tudósok most azt mondják, hogy bár a vírus külföldi behozatala valós veszélyt jelent, az országnak úgyanúgy képes lehet eliminálni a koronavírust, mint a SARS-ot 2003-ban.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a járvány február végén tetőzött Kínában. Ha a többi ország megteszi a szükséges lépéseket, akkor június környékén véget érthet a járvány a WHO szakembere szerint.

Szerdán Wuhanban nem jelentettek új esetet, először a járvány megjelenése óta. A külföldről behozott esetek azonban nőnek, tegnap már 34 importált esetet is igazoltak. Így fennáll annak is a veszélye, hogy Kínában egy újabb hullám indul el az importált esetek miatt.

Ian Henderson, a Queenslandi Egyetem molekuláris biológiai osztályának igazgatója szerint a fő veszélyt az jelenti, hogy ma a vírusok könnyen terjedhetnek a globális láncokon egészen addig, amíg nem mutálódnak, vagy az immunitás ki nem fejlődik. A legfontosabb kérdés ebben a helyzetben, hogy egy korábban megfertőzött személy mennyi ideig lesz immunis.

A vírussal kapcsolatban azt kell kiemelni elsősorban, hogy még mindig sötétben tapogatózunk. Az immunitásról egyszerűen még nincs elegendő információnk.

- mondta Henderson.

Egyes szakértők azon az állásponton vannak, hogy a COVID-19, csakúgy mint az influenza, tartósan velünk maradhat egy szezonális járvány formájában. A legtöbb tanulmány szerint az új típusú koronavírus szintén a meleg és száraz levegőt kedveli, mint a legtöbb légúti betegség. Ennek némileg ellentmond, hogy a járvány a meleg éghajlatú ázsiai országokban is terjed.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 19. Koronavírus: rohamosan terjed a világban a járvány

Mások viszont úgy gondolják, hogy a magas halálozási arány miatt nem szabad hagyni, hogy a koronavírus velünk maradjon. Ezen az állásponton van a Kínai Sejtbiológiai intézet alelnöke, Gao Zhengliang is.

Szemmel láthatóan egyelőre nincs egyetértés a tudósok között abban, hogy a koronavírus szezonális járvány lesz-e, vagy előbb-utóbb az izolálás hatására eltűnik. Egyesek szerint a megfertőzött betegek immunisak lesznek rá, így visszatértekor enyhébb tüneteket okoz, mások szerint az immuntásról egyelőre nem tudunk semmit, így teljesen felesleges bármilyen jóslat. Harmadik álláspont, amely szerint a vírus mutálódhat, és akkor akár halálosabb is lehet, de van egy negyedik álláspont is, amely szerint pedig az izoláció visszaszoríthatja a vírust, és az oltással pedig végleg legyőzzük azt. A tudomány egyelőre nem tudja a választ a “koronaválságra”.

Címlapkép: Getty Images