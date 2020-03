Koronavírus: Olaszországban már több halott van, mint Kínában

Más intézményekhez hasonlóan a magyar önkéntes nyugdíjpénztárak és egészségpénztárak is rendkívüli intézkedéseket vezettek be a koronavírus-járvány meggátolásának érdekében, a legtöbb pénztárnál teljes egészében felfüggesztették az ügyfélfogadást és elektronikus csatornákra terelték a pénztártagokat. Néhány pénztárnál enyhén megnövekedő pénzkivonási kérelmekre is számítanak, de higgadtságra és türelemre ösztönzik az ügyfeleket, hiszen a nyugdíjpénztárak hosszú távú öngondoskodásra használnak és ha átmenetileg vissza is esik egy-egy portfólió hozama, hosszabb távon behozhatják a veszteségeket. Megkérdeztük a magyar nyugdíjpénztárakat, milyen különleges intézkedéssel készülnek a koronavírus idejére, milyen ügyfélreakciókra számítanak és mi történik, ha tovább eszkalálódik a járvány.