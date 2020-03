Lélegeztetőgépre teszik a világgazdaságot, újabb országok tettek rendkívüli lépéseket a járvány miatt

Sorra érkeznek a hírek, milyen gazdaságélénkítő lépéseket tesznek az országok: az EKB mennyiségi lazítási lépést jelentett be, Ausztrália szintén mennyiségi lazításba kezdett és kamatot vágott, Dél-Korea 39 milliárd dolláros mentőcsomagot jelentett be a kkv-szektornak, Donald Trump aláírta a 250 milliárd dolláros mentőcsomagot.

Szerdán Magyarország 5 azonnali intézkedést vezetett be a gazdaság élénkítésére, a koronavírus okozta gazdasági hatások enyhítésére, ezekről a részletek is megjelentek a közlönyben, erről itt írtunk. Ma reggel újabb országokban döntöttek gazdaságélénkítő lépésekről, ezeket gyűjtöttük most össze.

EKB

Csak percekig tartott ki a jó hangulat szerda éjjel az amerikai határidős részvényindexekben arra a bejelentésre, hogy az EKB év végéig 750 milliárd eurónyi eszközt fog megvásárolni az eurózónában, majd újra hanyatlottak. Az EKB azután jelentette be új programját váratlan időpontban, hogy a múlt heti kamatdöntéskor 120 milliárdos vásárlást mondott be, szerdán pedig az olasz, illetve eurózóna perifériás hozamok hatalmasat ugrottak, mert az államadósságok finanszírozásával és az eurózóna egyben maradásával kapcsolatos félelmek is előjöttek hirtelen.

Ausztrália

Az ausztrál jegybank rendkívüli kamatvágásról döntött, irányadó kamatlábát 0,25 százalékra, soha nem látott mélységbe vágta, és mennyiségi lazítást jelentett be. A jegybank által kitűzött cél, hogy a hároméves ausztrál kötvényekre 0,25 százalékra állítsák be a kamatszintet, ezt másodpiaci kötvényvásárlásokkal tervezik elérni, a mennyiségi lazítási program pénteken kezdődik meg. A bejelentések hatására a 3 éves ausztrál állampapírok kamata 0,589 százalékról 0,34 százalékra mérséklődött, de még nem érte el a jegybanki célt.

Dél-Korea

Dél-Korea 39 milliárd dolláros mentőcsomagot jelentett be, mellyel a kkv-szektor helyzetét próbálják stabilizálni. A dél-koreai elnök, Moon Jáe állami garanciavállalási programot is bejelentett a 100 millió won (78 ezer dollár) alatti éves árbevételű cégek számára, hogy képesek legyenek továbbra is olcsó finanszírozási forrásokhoz jutni.

USA

Donald Trump amerikai elnök szerda este aláírta azt a 250 milliárd dolláros segélycsomagot, amelyet pár órával korábban fogadott el a képviselőház után a szenátus is - jelentette be a Fehér Ház helyi idő szerint szerda éjjel. A 250 milliárdos összegből az új típusú koronavírus terjedése elleni azonnali intézkedéseket finanszírozzák. Ezek közé tartozik az órabérben dolgozók fizetett betegszabadsága, a munkanélküliségi biztosítás kiterjesztése és az ingyenes vírusteszt biztosítása is.

Ezen kívül tegnap esti hír, hogy az amerikai pénzügyminisztérium arra kért felhatalmazást a kongresszustól, hogy oldja fel a tőzsdestabilizációs alapjára vonatkozó korlátozásokat annak érdekében, hogy átmenetileg megtámogathassák a pénzpiaci alapokat. Utoljára 2008-ban avatkozott be ilyen módon a pénzügyminisztérium a piacon, 2010-ben aztán megtiltották az ilyen intézkedéseket.