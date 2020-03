Koronavírus: a ma ismert globalizáció végéről beszélnek

A vállalatok nagy része nem tudja teljesíteni a megrendeléseit a kínai ellátási láncok megszakadása miatt, a koronavírus így rávilágított, hogy mennyire sérülékeny a kiépült ellátási hálózat. A vállalatoknak emiatt érdemes a jövőben diverzifikálniuk a partnereiket, és így az sem kizárt, hogy a globalizáció, ahogy a válság előtt ismertük, véget ért.

A globális ellátási láncok lényegesen átalakulhatnak a koronavírus válság következtében, mert a jelenlegi krízis pontosan rávilágít a korlátozott számú kereskedelmi partnerekre támaszkodó országok sebezhetőségére. A vírus Kínában ütötte fel a fejét, és a kínai gyárak lezárása azt eredményezte, hogy a globális ellátási láncok szerte a világban megszakadtak.

Az egyik dolog, ami nyilvánvalóvá vált a COVID-19 terjedésével, hogy milyen kiterjedt, Kínából induló ellátási láncok épültek ki 2003-tól, a SARS-járvány tetőzésétől 2019-ig.

- mondta Alex Capri, a Szingapúr Nemzeti Egyetem tanára a CNBC-nek.

A SARS-járványt egy korábbi típusú koronavírus okozta, és 2002-2003 között tetőzött Kínában, jelentős kárt okozva a kínai gazdaságnak. Abban az időben Kína részesedése a globális GDP-ből 4% volt, ma ez körülbelül 20%, és ennek nagy részét a külföldi befektetések eredményezik.

A beruházások nagy része a feldolgozóiparba irányult, ez azonban most visszafordulóban az ellátási láncok kockázata miatt, főleg az olyan stratégiai ágazatokban, mint a gyógyszeripar és az technológiai ipar – mondta el Capri. Nem a koronavírus jelentette az első kockázatot, az amerikai-kínai kereskedelmi háborús bizonytalanságok miatt a vállalatok már eddig is abban voltak érdekeltek, hogy diverzifikálják az ellátási láncukat.

Az ellátási láncok jelentős átstrukturálását fogjuk tapasztalni.

- mondta a KPMG munkatársa. Hozzáteszi: Kína ugyan most elkezdi a termelést, de hónapkba, akár negyedévekbe is telik, mire be tudja hozni a kiesett termelést. Ez pedig nem csak nekik fáj,

a német Kloepfel Consulting felmérése szerint a válaszadó vállalatok 81%-a támaszkodik valamilyen módon a kínai beszállítókra. Az ellátási lánc problémáit már több európai és amerikai vállalat is érzi, a felmérés szerint 44%-uk már élt a „vis maior” okra hivatkozva szerződésbontással.

Az is nagy probléma, hogy ugyan a Kínából érkező ellátási láncok lassan felépülnek, a világ más pontjain, így például Japánban és Dél-Korában terjedő járvány újabb ellátási láncokat szakít meg. Capri szerint emiatt az vállalatoknak diverzifikálniuk kell az ellátási láncaikat. Azt is elmondta, hogy a dolgok nem fognak visszatérni a normál kerékvágásba, és „a globalizáció, ahogy eddig ismertük, véget ért.”

