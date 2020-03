Orbán Viktor: egy katonai akcióterv szerint dolgozunk

Arra a műsorvezetői felvetésre, hogy nincs elég maszk (tegnap az operatív törzs tájékoztatón is elhangzott), Orbán Viktor ellent mondott: „milliószám vannak maszkjaink”, a börtönökben is gyártják, gőzerővel szerezzük is be, minden eszközzel, minden módon. Nem kéregetünk, nem megyünk az unióhoz, magunkat látjuk el. „Kiküldtem az összes portyázó emberemet”, ott vannak világszerte, és könnyítettük a közbeszerzési szabályokat is. „Kiterjesztettük a csápjainkat”.

„Mindenből van elegendő eszközünk a mostani fertőzési szinthez”. „De ha majd tömeges lesz a járvány”, addigra el kell érni, hogy „akkor mindenkinek jusson az eszközökből”.

A kiosztásnak is van egy világos rendje, hogy ki mikor milyen sorrendben kapja meg az eszközöket.