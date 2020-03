Gazdaság 2020. március 20. 13:32 Továbbra is várja a kamara a cégek visszajelzését a gazdasági helyzetről

Miután a budapesti és az országos kereskedelmi és iparkamara is közzétette friss vállalati visszajelzéseinek összesítőit az eddig érzékelt gazdasági-pénzügyi problémákról, ma egy újabb közleményt küldött szerkesztőségünknek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), hogy továbbra is várják a cégek visszajelzéseit. Ma reggel egyébként az MKIK elnöke borúlátóan nyilatkozott a helyzetről és egyúttal néhány további javaslatot is megfogalmazott.