WHO: 20 koronavírus-vakcinán dolgoznak a világban, már folynak az emberkísérletek

Legalább 20 féle koronavírus-vakcina fejlesztésében segít a WHO világszerte, néhány ezek közül már klinikai tesztelés alatt áll – közölte az Egészségügyi Világszervezet.

„Ennek a folyamatnak a gyorsítása igazán drámai, arra a munkára építünk, ami már a SARS-nál és a MERS-nél kezdődött, most pedig a Covid-19-nél folytatódik” – mondta Dr. Maria Van Kerkhove egy genfi sajtótájékoztatón a CNBC szerint.

Egyszerre figyelmeztetett is a szervezet képviselője: ha ki is fejlesztik a vakcinát, még sok idő, mire az nyilvánosan elérhetővé válik, hiszen az ellenszer piacra bocsátása akár 18 hónapot is igénybe vehet.

„Nagyon, nagyon, nagyon óvatosnak kell lennünk egy olyan termék fejlesztésében, melyet akár az egész világnak beadunk” – mondta Dr. Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti részlegének igazgatója. Hozzátette: már a héten elkezdődtek az emberkísérletek az Egyesült Államokban, ami részben annak is köszönhető, hogy Kína megosztotta a Covid-19 génszekvenciáját a világgal.

Címlapkép: Getty Images